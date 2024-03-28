Игрок Динамо приговорен к 18 месяцам тюрьмы условно. Названа сумма штрафа

28-летний игрок киевского «Динамо» и форвард сборной Люксембурга Жерсон Родригеш, который на правах аренды выступает за «Слован» из Братиславы, приговорен к 18 месяцам тюрьмы условно.

После матча национальной сборной против Казахстана (2:1, Жерсон забил и отдал ассист) Родригеш предстал перед городским судом Люксембурга, где в среду, 27 марта, ему был вынесен приговор. Суд приговорил его к 18 месяцам условного тюремного заключения и наложил штраф в размере 1500 евро.

Обвинения против Родригеша включали три пункта обвинения в нападении и нанесении побоев, одно из которых касалось домашнего насилия в отношении его бывшего партнера. Суд также обязал футболиста выплатить пострадавшей 2430 евро в качестве компенсации.

Примечательно, что приговор суда превзошел приговор, которого добивалось обвинение.

В начале марта обвинение потребовало приговорить Родригеша к 15 месяцам условного тюремного заключения за домашнее насилие в отношении его бывшего партнера и два других нападения и избиения. Обвинение также потребовало, чтобы Родригеш прошел курс лечения гнева и выплатил компенсацию жертве.

Адвокат Родригеша выступал за оправдание своего клиента. Защита поставила под сомнение достоверность показаний бывшей девушки, а также поведение прибывших на место полицейских и прокурора, которые, по словам защиты, «слишком быстро приняли решение».



Серия инцидентов с участием Жерсона Родригеша длилась несколько лет.

Первый инцидент произошел вечером в марте 2019 года, когда Родригеш предположительно напал на человека возле ночного клуба в районе Гар города Люксембург. Сообщается, что жертва получила переломы лица, что потребовало нескольких месяцев восстановления и трех операций. Впоследствии законный представитель жертвы потребовал от Родригеша возмещения ущерба на сумму более 90 000 евро.

В июне 2022 года Родригес был замешан в еще одной ссоре возле ночного клуба в столице, где он якобы ударил другого человека, что привело к потере зуба. Однако жертва предпочла не подавать гражданский иск после достижения соглашения с Родригешом вне суда.

Последние обвинения в адрес футболиста связаны с инцидентом, произошедшим 25 ноября 2022 года. По словам очевидцев, это был еще один долгий пьяный вечер от футболиста. Родригеша обвиняют в нападении на свою бывшую девушку, обладательницу титула «Мисс Люксембург 2020», путем удара ее кулаком по лицу. Первоначально бывшая девушка не обвиняла Родригеша в ночь инцидента, однако позже она обвинила его в социальных сетях в нанесении ей травм. Родригеш отверг обвинения.

Кроме того, в ту же ноябрьскую ночь Родригеш столкнулся с обвинениями в словесных оскорблениях сотрудников правоохранительных органов. Фактически, это единственный инцидент, в котором на сегодняшний день футболист признался и за который он извинился.

В феврале игрок сборной Люксембурга перешел в «Слован» из Братиславы. Жерсон будет играть за свой новый клуб в течение 1 года. Если руководство «Слована» будет удовлетворено выступлениями игрока из Люксембурга, то они подпишут с ним трехлетний контракт.

Соглашение Родригеша с киевским «Динамо» рассчитано до лета 2025 года.