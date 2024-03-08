Скандальному экс-игроку Динамо грозит 15 месяцев тюрьмы. Известна причина

28-летний экс-игрок киевского «Динамо» и форвард сборной Люксембурга Жерсон Родригеш может получить тюремный срок на 15 месяцев.

Об этом сообщает RTL Todаy. В 2022 году форварда обвинили в домашнем насилии по отношению к бывшей девушке. Прокурор также потребовал терапии по управлению гневом, а также компенсации жертве.

В среду, 6 марта, суд, на котором Жерсон отсутствовал, предложил наказание игроку – 15 месяцев тюрьмы. Суд вынесет приговор 27 марта.

Родригеш подписал контракт с «Динамо» летом 2019 года. С киевлянами он стал чемпионом УПЛ, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины. В общей сложности за столичный клуб Украины Жерсон провел 53 поединка, в которых забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.

В феврале игрок сборной Люксембурга перешел в «Слован» из Братиславы. Жерсон будет играть за свой новый клуб в течение 1 года. Если руководство «Слована» будет удовлетворено выступлениями игрока из Люксембурга, то они подпишут с ним трехлетний контракт.