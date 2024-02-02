ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Динамо перешел в клуб, который играл с рашистами
Жерсон Родригеш присоединился к «Словану»
Словацкий «Слован», который недавно провел товарищеский матч против московского «динамо», официально объявил о переходе люксембургского нападающего киевского «Динамо» Жерсона Родригеша.
Отмечается, что 28-летний футболист будет играть за свой новый клуб в течение 1 года. Если руководство «Слована» будет удовлетворено выступлениями игрока сборной Люксембурга, то они подпишут с ним трехлетний контракт.
Жерсон провел на правах аренды за «Сивасспор» в Турции 13 матчей и забил 2 мяча. Контракт форварда принадлежит киевскому «Динамо» и истекает летом 2024 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший нападающий «Динамо» высказался об игроке лондонского клуба
Даяна в третий раз подряд уступила хорватке
Динама из Киева сотрудничало со слованом. Вела переговоры по продаде игрока.
Интересная цемочка.
А деньги которые слован динаме заплатил за игрока случайно не от русни получены?