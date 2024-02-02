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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 17:18 | Обновлено 02 февраля 2024, 17:58
1650
4

ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Динамо перешел в клуб, который играл с рашистами

Жерсон Родригеш присоединился к «Словану»

02 февраля 2024, 17:18 | Обновлено 02 февраля 2024, 17:58
1650
4
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Динамо перешел в клуб, который играл с рашистами
ФК Слован. Жерсон Родригеш (слева)

Словацкий «Слован», который недавно провел товарищеский матч против московского «динамо», официально объявил о переходе люксембургского нападающего киевского «Динамо» Жерсона Родригеша.

Отмечается, что 28-летний футболист будет играть за свой новый клуб в течение 1 года. Если руководство «Слована» будет удовлетворено выступлениями игрока сборной Люксембурга, то они подпишут с ним трехлетний контракт.

Жерсон провел на правах аренды за «Сивасспор» в Турции 13 матчей и забил 2 мяча. Контракт форварда принадлежит киевскому «Динамо» и истекает летом 2024 года.

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Источник ФК Слован Братислава
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Комментарии 4
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Xvalenok03
Слован играл с русней.
Динама из Киева сотрудничало со слованом. Вела переговоры по продаде игрока. 
Интересная цемочка. 
А деньги которые слован динаме заплатил за игрока случайно не от русни получены? 
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+1
BATI-GOOOOOL
Це зрада ? Чи ще ні ? Він іноземець,чи не занадто ми на себе беремо ?
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+1
AndiM
Заголовок в кращих традиціях пенісовських футболів 3,2рас. Видно що клоуни не тільки у владі , а ще й в рінаховських змі.
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0
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