ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги арендовал нападающего Руха U-19

Клуб Первой лиги «Чернигов» официально объявил о усилении состава 18-летним вингером Никитой Дорошем.

Молодой футболист перешёл в «Чернигов» из львовского «Руха» U-19 на правах аренды.

В прошлом сезоне за молодёжную команду «Руха» Дорош провёл 24 матча, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

После первых трёх туров «Чернигов» занимает 12-е место в Первой лиге, имея в активе три очка.