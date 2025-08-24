Украина. Первая лига24 августа 2025, 16:38 |
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги арендовал нападающего Руха U-19
Никита Дорош продолжит свою карьеру в «Чернигове»
24 августа 2025, 16:38 |
Клуб Первой лиги «Чернигов» официально объявил о усилении состава 18-летним вингером Никитой Дорошем.
Молодой футболист перешёл в «Чернигов» из львовского «Руха» U-19 на правах аренды.
В прошлом сезоне за молодёжную команду «Руха» Дорош провёл 24 матча, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
После первых трёх туров «Чернигов» занимает 12-е место в Первой лиге, имея в активе три очка.
Комментарии 1
Трансфер маркет пише що вільним агентом пішов
