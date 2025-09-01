ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
Шола Огундана перешел в столичный клуб
Киевское «Динамо» официально объявило о подписании нигерийского вингера бразильского «Фламенго» Шола Огундана.
Отмечается, что 20-летний футболист подписал со столичным клубом контракт на 4 сезона.
Шола начинал заниматься футболом в академии Beyond Limits, а затем играл в академии Alex Transfiguration в Нигерии. Выступая на родине за «Ремо Старз», в апреле 2023 года согласился присоединиться к «Фламенго» на правах аренды, а в июле следующего года бразильский клуб выкупил контракт игрока.
Вместе с молодежной командой «Фламенго» U-20 Огундана выиграл Copa Libertadores Sub-20 (в 2024-м и 2025-м, в последнем розыгрыше был признан лучшим игроком турнира) и Under-20 Intercontinental Cup (в 2024-м и 2025-м). Всего за молодежную команду «Фламенго» провел 46 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач во всех турнирах. Выступая в Бразилии, получил прозвище «Нигерийская ракета» из-за взрывной скорости и агрессивной игры на фланге.
За основной состав «Фламенго» юноша дебютировал в бразильской Серии А 14 ноября 2024 года, выйдя на замену вместо Карлоса Алькараса в матче против «Атлетико Минейро» (0:0). Таким образом, Шола стал первым нигерийцем, сыгравшим за «Фламенго», и лишь третьим африканцем в истории клуба.
Ранее «Динамо» официально отпустило Владислава Ваната в «Жирону».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вводятся бонусы за зрелищные поединки
Президент «Реала» доверяет Франсу Гонсалесу
Плюс 2 быстрых Кабаева Волошина. Это хорошо.
Ну добро пожаловать!
Надеюсь этот трансфер будет удачным!
Удачи Шола!
Ждём дебюта
1/8
🇸🇰2025DK 0:3 BulbaSumkin🇺🇦
🇺🇦Boodya 2:1 NewZielander🇳🇿
🇰🇵Sania 2-3 Quantum19🇬🇪
🇵🇱111Serhiy 0:4 Arera🇺🇸
🇺🇦228АК 6:0 Pavel_i_C0🇨🇳
🇺🇦FannyCat 4:3 Avtoigor🇺🇦
🇯🇵Falko 2:6 Перший Серед Рівних🇺🇦
🏳️🌈Полковник 2:0 PUMA🏳️🌈
1/4
🇬🇪19Quantum 1:6 АК228🇺🇦
🇺🇸Arera 3:1 Boodya🇺🇦
🇺🇦Перший Серед Рівних 0:1 Полковник🏳️🌈
🇺🇦FannyCat 2:2(7:8) BulbaSumkin🇺🇦
1/2
🇺🇸Arera 3:2 Полковник🏳️🌈
🇺🇦BulbaSumkin 2:4 AK228🇺🇦
Final
🇺🇦228AK 1:2 Arera🇺🇸🏆