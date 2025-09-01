Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 21:10 | Обновлено 01 сентября 2025, 21:15
Шола Огундана перешел в столичный клуб

Киевское «Динамо» официально объявило о подписании нигерийского вингера бразильского «Фламенго» Шола Огундана.

Отмечается, что 20-летний футболист подписал со столичным клубом контракт на 4 сезона.

Шола начинал заниматься футболом в академии Beyond Limits, а затем играл в академии Alex Transfiguration в Нигерии. Выступая на родине за «Ремо Старз», в апреле 2023 года согласился присоединиться к «Фламенго» на правах аренды, а в июле следующего года бразильский клуб выкупил контракт игрока.

Вместе с молодежной командой «Фламенго» U-20 Огундана выиграл Copa Libertadores Sub-20 (в 2024-м и 2025-м, в последнем розыгрыше был признан лучшим игроком турнира) и Under-20 Intercontinental Cup (в 2024-м и 2025-м). Всего за молодежную команду «Фламенго» провел 46 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач во всех турнирах. Выступая в Бразилии, получил прозвище «Нигерийская ракета» из-за взрывной скорости и агрессивной игры на фланге.

За основной состав «Фламенго» юноша дебютировал в бразильской Серии А 14 ноября 2024 года, выйдя на замену вместо Карлоса Алькараса в матче против «Атлетико Минейро» (0:0). Таким образом, Шола стал первым нигерийцем, сыгравшим за «Фламенго», и лишь третьим африканцем в истории клуба.

Ранее «Динамо» официально отпустило Владислава Ваната в «Жирону».

Дмитрий Вус
FunnyCat_____
Удачи в составе самого популярному и титулованного клуба Украины !!!
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
Ждём ЦЗ 
Ответить
+2
Test
років 30, як мінімум....
Ответить
+1
Markus Bob
Ванатазаменитель)
Ответить
+1
Олег Заворотный
Так как Динамо последнее время с легами работает, то год лавки потом аренды. Хочу ошибаться
Ответить
+1
New Zealander
200 тысяч это уровень. Умножаем на еще 10 футболистов по 200 тысяч получаем суму 2 милиона. Именно столько - еще 10 таких футболистов надо купить ДК чтобы один или два из них оказались чуть покруче чем Каргбо, Бенито или Кехим Перис. Так что я надеюсь что ДК продолжит работу в этом направлении - ждем еще 10 трансферов
Ответить
+1
Показать Скрыть 6 ответов
Пафосный Граф Траhyла
Девочка Фанечка и её подруга Сержа(------🏳️‍🌈), вы почему не рады такому пафосному трансферу?
Ответить
0
Умник
Наличие Торреса на одном фланге, Шола на другом.
Плюс 2 быстрых Кабаева Волошина. Это хорошо.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Паша Мех
Все таки подписали!
Ну добро пожаловать!
Надеюсь этот трансфер будет удачным!
Удачи Шола! 
Ждём дебюта
Ответить
0
c_a_p2
Хочеться вірити в краще але взяли бо дешево. А чемпіонаті пивбару може й заграє
Ответить
0
ZANREGENT
Нужен ЦЗ а лучше два.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
DK2025
За расистские посты ржавых оберстов на этом сайте не банят. Здесь банят за любую критику в адрес Шахтера
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
Spaceman
А коли тренера підпишуть нормального?
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ZANREGENT
Успехов! Ещё бы вратаря,пару ЦЗ и ещё одного напа
Ответить
-1
----
Опять тут фашист из ОРДЛО бегает. Водки нет, нацик Диды правда до оберста не доросли у него, в полицаях ходили.
Ответить
-1
Alexander Киев
Сума трансферу 200 тис 😂 Суркіс на машину поміняв 🤣🤣🤣
Ответить
-2
Usa
Ответить
-2
Отаман
Дуже добре. Напевно цей гравець за 71 тисячу, допоможе фк гундяй суркіса та медведчука не ганьбить України в єврокубків щороку
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
Alexander Киев
Заробили 30+ млн, купили ноунейма із Борщаговки 😂😂😂😂 все на Монако пішло)
Ответить
-3
Показать Скрыть 3 ответа
Отаман
21 гру поспіль не вигравати у основному раунді єврокубків, цей ганебний рекорд належить фк гундяй суркіса та медведчука. Напевно тепер все буде добре, і цей гравець допоможе фк гундяй не ганьбить більше Україну
Ответить
-3
