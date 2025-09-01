ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера

Киевское «Динамо» официально объявило о подписании нигерийского вингера бразильского «Фламенго» Шола Огундана.

Отмечается, что 20-летний футболист подписал со столичным клубом контракт на 4 сезона.

Шола начинал заниматься футболом в академии Beyond Limits, а затем играл в академии Alex Transfiguration в Нигерии. Выступая на родине за «Ремо Старз», в апреле 2023 года согласился присоединиться к «Фламенго» на правах аренды, а в июле следующего года бразильский клуб выкупил контракт игрока.

Вместе с молодежной командой «Фламенго» U-20 Огундана выиграл Copa Libertadores Sub-20 (в 2024-м и 2025-м, в последнем розыгрыше был признан лучшим игроком турнира) и Under-20 Intercontinental Cup (в 2024-м и 2025-м). Всего за молодежную команду «Фламенго» провел 46 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач во всех турнирах. Выступая в Бразилии, получил прозвище «Нигерийская ракета» из-за взрывной скорости и агрессивной игры на фланге.

За основной состав «Фламенго» юноша дебютировал в бразильской Серии А 14 ноября 2024 года, выйдя на замену вместо Карлоса Алькараса в матче против «Атлетико Минейро» (0:0). Таким образом, Шола стал первым нигерийцем, сыгравшим за «Фламенго», и лишь третьим африканцем в истории клуба.

Ранее «Динамо» официально отпустило Владислава Ваната в «Жирону».