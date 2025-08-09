ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный дебютант УПЛ попрощался с полузащитником

Дебютант Украинской Премьер-лиги Кудровка официально объявил об уходе украинского полузащитника Данила Тузенко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, 21-летний полузащитник продолжит карьеру в запорожском Металлурге, выступающем в Первой лиге Украины. Арендное соглашение между клубами рассчитано на 1 год – до завершения сезона 2025/26.

«Желаем Даниилу проявить в составе металлургов свои лучшие качества 💪🏻», – говорится в сообщении.

Кудровка стартовала в Украинской Премьер-лиге по сенсационной победе над Александрией, которая в прошлом сезоне завоевала серебряные медали УПЛ.

Ранее сообщалось, что Кудровка объявила об уходе трех футболистов