ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный дебютант УПЛ попрощался с полузащитником
Даниил Тузенко будет выступать за запорожский «Металлург» на правах аренды
Дебютант Украинской Премьер-лиги Кудровка официально объявил об уходе украинского полузащитника Данила Тузенко. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, 21-летний полузащитник продолжит карьеру в запорожском Металлурге, выступающем в Первой лиге Украины. Арендное соглашение между клубами рассчитано на 1 год – до завершения сезона 2025/26.
«Желаем Даниилу проявить в составе металлургов свои лучшие качества 💪🏻», – говорится в сообщении.
Кудровка стартовала в Украинской Премьер-лиге по сенсационной победе над Александрией, которая в прошлом сезоне завоевала серебряные медали УПЛ.
Ранее сообщалось, что Кудровка объявила об уходе трех футболистов
