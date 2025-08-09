Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный дебютант УПЛ попрощался с полузащитником
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 10:34 | Обновлено 09 августа 2025, 10:35
869
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный дебютант УПЛ попрощался с полузащитником

Даниил Тузенко будет выступать за запорожский «Металлург» на правах аренды

09 августа 2025, 10:34 | Обновлено 09 августа 2025, 10:35
869
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный дебютант УПЛ попрощался с полузащитником
ФК Кудровка. Даниил Тузенко

Дебютант Украинской Премьер-лиги Кудровка официально объявил об уходе украинского полузащитника Данила Тузенко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, 21-летний полузащитник продолжит карьеру в запорожском Металлурге, выступающем в Первой лиге Украины. Арендное соглашение между клубами рассчитано на 1 год – до завершения сезона 2025/26.

«Желаем Даниилу проявить в составе металлургов свои лучшие качества 💪🏻», – говорится в сообщении.

Кудровка стартовала в Украинской Премьер-лиге по сенсационной победе над Александрией, которая в прошлом сезоне завоевала серебряные медали УПЛ.

Ранее сообщалось, что Кудровка объявила об уходе трех футболистов

По теме:
Кривбасс и Металлист 1925 назвали стартовые составы на матч второго тура
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Дебютант Руха: Ярмоленко – легенда футбола. Это мой кумир»
Даниил Тузенко Кудровка Металлург Запорожье аренда игрока Украинская Премьер-лига Первая лига Украины трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кудровка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Футбол | 08 августа 2025, 15:53 55
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ

Илья продолжит карьеру в Париже

МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
Футбол | 09 августа 2025, 09:16 0
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»

Мирон Богданович сообщил, почему покинул «Карпаты» в 1999 году

Кривбасс – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.08.2025, 11:00
Кривбасс – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Футбол | 08.08.2025, 19:58
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
ФИФА предоставит английскому гранду гарантированное место на КЧМ-2029
Футбол | 09.08.2025, 11:51
ФИФА предоставит английскому гранду гарантированное место на КЧМ-2029
ФИФА предоставит английскому гранду гарантированное место на КЧМ-2029
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 8
Бокс
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
07.08.2025, 10:24 8
Футбол
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
08.08.2025, 11:16 11
Футбол
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
07.08.2025, 23:59
Футбол
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 2
Футбол
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем