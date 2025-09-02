ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
Новичком киевлян стал Алиу Тиаре из «Гавра»
Киевское «Динамо» официально объявило о подписании сенегальского центрального защитника французского «Гавра» Алиу Тиаре.
Отмечается, что контракт с 21-летним футболистом будет действовать в течение следующих 4 сезонов. Условия его перехода из «Гавра» не сообщаются.
Свои первые шаги в профессиональном футболе Алиу делал в ФК «Диамбарс», откуда в сентябре 2023 года перешел во французский «Гавр».
Во Франции сначала выступал за «Гавр» (16 матчей, 3 гола), а перед началом сезона-2024/2025 присоединился к «Нанси» на правах аренды. Будучи основным исполнителем в «Нанси», в течение сезона сыграл 30 матчей во всех турнирах, голами не отмечался, но отдал 2 голевые передачи.
Ранее киевское «Динамо» официально объявило о подписании нигерийского вингера Шола Огундана.
