ОФИЦИАЛЬНО. Кемкин присоединился к Кривбассу
Голкипер «Карпат» предстоящий сезон проведет в аренде
Украинский голкипер львовских «Карпат» Александр Кемкин проведет следующий сезон в «Кривбассе». Об этом сообщил сайт клуба из Кривого Рога.
«Кривбасс» арендовал 22-летнего футболиста на 1 сезон. У клуба есть право выкупа.
В прошедшем сезоне Александр Кемкин провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 9 из которых – сухие. В 19 матчах он пропустил 24 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.
Прошлый сезон УПЛ «Кривбасс» завершил на 5-м месте с 47 баллами. «Карпаты» с 46 баллами стали 6-ми в таблице.
Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» объявил о подписании атакующего хавбека.
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