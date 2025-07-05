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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 13:38 |
689
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кемкин присоединился к Кривбассу

Голкипер «Карпат» предстоящий сезон проведет в аренде

05 июля 2025, 13:38 |
689
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кемкин присоединился к Кривбассу
ФК Кривбасс. Александр Кемкин

Украинский голкипер львовских «Карпат» Александр Кемкин проведет следующий сезон в «Кривбассе». Об этом сообщил сайт клуба из Кривого Рога.

«Кривбасс» арендовал 22-летнего футболиста на 1 сезон. У клуба есть право выкупа.

В прошедшем сезоне Александр Кемкин провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 9 из которых – сухие. В 19 матчах он пропустил 24 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Прошлый сезон УПЛ «Кривбасс» завершил на 5-м месте с 47 баллами. «Карпаты» с 46 баллами стали 6-ми в таблице.

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» объявил о подписании атакующего хавбека.

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Александр Кемкин Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
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