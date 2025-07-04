Украина. Премьер лига04 июля 2025, 16:27 | Обновлено 04 июля 2025, 17:04
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о подписании атакующего хавбека
Клуб УПЛ подписал Бара Лина
04 июля 2025, 16:27 | Обновлено 04 июля 2025, 17:04
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Клуб УПЛ Кривбасс объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Баром Лином, который принадлежит Маккаби Тель-Авив.
Кривбасс взял 20-летнего игрока в аренду на сезон, но у клуба есть право выкупа. Выступает за молодежную сборную Израиля, а прошлый сезон провел в Хапоэле Хайфа на правах аренды.
Действует как на позиции в центре, так и справа.
Бар Лин стал вторым летним новичком Кривбасса после защитника Анте Бекаваца.
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