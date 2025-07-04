ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о подписании атакующего хавбека

Клуб УПЛ Кривбасс объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Баром Лином, который принадлежит Маккаби Тель-Авив.

Кривбасс взял 20-летнего игрока в аренду на сезон, но у клуба есть право выкупа. Выступает за молодежную сборную Израиля, а прошлый сезон провел в Хапоэле Хайфа на правах аренды.

Действует как на позиции в центре, так и справа.

Бар Лин стал вторым летним новичком Кривбасса после защитника Анте Бекаваца.