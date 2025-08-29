ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало вингера, феерившего против Шахтера

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании украинского вингера ковалевского «Колоса» Владислава Велетня.

Отмечается, что контракт с 22-летним футболистом рассчитан на 4 сезона, а выступать он будет под 22-м номером.

Велетень является воспитанником академии киевского «Динамо». В октябре 2021 года на правах свободного агента перешел в ФК «Колос». За ковалевцев Велетень сыграл 73 матча, забил 7 мячей и отдал 8 голевых передач.

Владислав получал вызовы в молодежную сборную Украины U-21, а также был в составе олимпийской сборной U-23, которая участвовала в Олимпиаде в Париже под руководством Руслана Ротаня.

Футболист может играть как на обоих флангах полузащиты, так и в роли атакующего хавбека.

Велетень запомнился своей игрой в конце прошлого сезона, когда забил гол и сделал три ассиста в матче против «Шахтера».