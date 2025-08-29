Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало вингера, феерившего против Шахтера
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 12:07 |
1467
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало вингера, феерившего против Шахтера

Владислав Велетень присоединился к житомирянам

29 августа 2025, 12:07 |
1467
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало вингера, феерившего против Шахтера
ФК Полесье. Владислав Велетень

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании украинского вингера ковалевского «Колоса» Владислава Велетня.

Отмечается, что контракт с 22-летним футболистом рассчитан на 4 сезона, а выступать он будет под 22-м номером.

Велетень является воспитанником академии киевского «Динамо». В октябре 2021 года на правах свободного агента перешел в ФК «Колос». За ковалевцев Велетень сыграл 73 матча, забил 7 мячей и отдал 8 голевых передач.

Владислав получал вызовы в молодежную сборную Украины U-21, а также был в составе олимпийской сборной U-23, которая участвовала в Олимпиаде в Париже под руководством Руслана Ротаня.

Футболист может играть как на обоих флангах полузащиты, так и в роли атакующего хавбека.

Велетень запомнился своей игрой в конце прошлого сезона, когда забил гол и сделал три ассиста в матче против «Шахтера».

По теме:
Не верят в украинца. Жирона приняла решение выйти на трансферный рынок
Рома нашла два варианта замены Довбика
Украинский тренер: «Этот игрок Шахтера может пойти по пути Виллиана»
трансферы Полесье Житомир трансферы УПЛ Колос Ковалевка Владислав Велетень
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Футбол | 29 августа 2025, 00:36 122
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций

Команда Турана в тяжелой игре добыла право на еврокубковую осень

Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Футбол | 28 августа 2025, 19:47 9
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников

Вечером 28 августа состоялась компьютерная жеребьевка ЛЧ

Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова
Футбол | 28.08.2025, 15:15
Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова
Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова
Еврокубковая деградация
Футбол | 29.08.2025, 11:40
Еврокубковая деградация
Еврокубковая деградация
Недолго искал работу. Легенда Челси определился с новым клубом
Футбол | 29.08.2025, 11:42
Недолго искал работу. Легенда Челси определился с новым клубом
Недолго искал работу. Легенда Челси определился с новым клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
28.08.2025, 00:02 1
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 3
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 31
Футбол
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 12
Футбол
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
27.08.2025, 23:59 20
Футбол
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 32
Футбол
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
28.08.2025, 06:00 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем