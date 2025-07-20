ОФИЦИАЛЬНО. Александрия оформила трансфер молодого бразильца

«Александрия» официально объявила о подписании 20-летнего центрального полузащитника из Бразилии Жонатана Да Силвы.

По информации украинского клуба, футболист заключил соглашение на три сезона – до 31 мая 2028 года.

«Приветствуем Жонатана в нашей команде и желаем успехов!», – написала пресс-служба клуба.

В течение последних двух сезонов Силва выступал за молодежную команду «Америка Минейро», за которую отыграл 37 матчей (четыре гола и один ассист).

Кроме того, в 2025 году полузащитник дебютировал за основную команду «Америки Минейро». На его счету – три официальных поединка, но результативными действиями игрок так и не отметился.

Напомним, что «Александрия» в Польше начала подготовку к первому матчу против «Партизана» в отборе Лиги конференций.