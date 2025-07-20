Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия оформила трансфер молодого бразильца
Украина. Премьер лига
20 июля 2025, 21:07 | Обновлено 20 июля 2025, 21:19
381
1

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия оформила трансфер молодого бразильца

Жонатан Да Силва усилил украинский клуб

20 июля 2025, 21:07 | Обновлено 20 июля 2025, 21:19
381
1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия оформила трансфер молодого бразильца
ФК Александрия. Жонатан Да Силва

«Александрия» официально объявила о подписании 20-летнего центрального полузащитника из Бразилии Жонатана Да Силвы.

По информации украинского клуба, футболист заключил соглашение на три сезона – до 31 мая 2028 года.

«Приветствуем Жонатана в нашей команде и желаем успехов!», – написала пресс-служба клуба.

В течение последних двух сезонов Силва выступал за молодежную команду «Америка Минейро», за которую отыграл 37 матчей (четыре гола и один ассист).

Кроме того, в 2025 году полузащитник дебютировал за основную команду «Америки Минейро». На его счету – три официальных поединка, но результативными действиями игрок так и не отметился.

Напомним, что «Александрия» в Польше начала подготовку к первому матчу против «Партизана» в отборе Лиги конференций.

По теме:
Украинцы обрадуются. Известный испанец присоединится к Трабзонспору
ФОТО. Александрия начала подготовку к матчу с Партизаном
Отказались от Зинченко. Милан нашел нового левого защитника в АПЛ
Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу Америка Минейро
Андрей Витренко Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
Бокс | 20 июля 2025, 00:44 6
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли

Александр снова абсолютный чемпион!

Бешикташ потерял центрального нападающего перед игрой с Шахтером
Футбол | 20 июля 2025, 20:06 0
Бешикташ потерял центрального нападающего перед игрой с Шахтером
Бешикташ потерял центрального нападающего перед игрой с Шахтером

Мустафа Хекимоглу не поможет своему клубу в матче квалификации

Эдди Хирн пояснил, почему Усик легко нокаутировал Дюбуа
Бокс | 20.07.2025, 04:12
Эдди Хирн пояснил, почему Усик легко нокаутировал Дюбуа
Эдди Хирн пояснил, почему Усик легко нокаутировал Дюбуа
Вот и все. Украина уступает Канаде и прекращает борьбу в Лиге наций
Волейбол | 20.07.2025, 16:22
Вот и все. Украина уступает Канаде и прекращает борьбу в Лиге наций
Вот и все. Украина уступает Канаде и прекращает борьбу в Лиге наций
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
Бокс | 20.07.2025, 00:39
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaly H
1.5 метра майбутня зірка ?   Аби не затоптали на полі наші бики ...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
20.07.2025, 08:19 4
Бокс
Космическая заработная плата. Лидер Ливерпуля согласился перейти в Баварию
Космическая заработная плата. Лидер Ливерпуля согласился перейти в Баварию
18.07.2025, 17:25
Футбол
Рекордный показатель. Ламин Ямаль за сутки принес Барселоне 10 млн евро
Рекордный показатель. Ламин Ямаль за сутки принес Барселоне 10 млн евро
18.07.2025, 23:44 1
Футбол
Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа
Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа
20.07.2025, 07:41 16
Бокс
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
20.07.2025, 01:12 19
Бокс
Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа
Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа
20.07.2025, 07:59
Бокс
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
20.07.2025, 00:50 10
Бокс
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
20.07.2025, 15:24 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем