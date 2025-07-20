Украина. Премьер лига20 июля 2025, 20:58 | Обновлено 20 июля 2025, 20:59
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ФОТО. Александрия начала подготовку к матчу с Партизаном
Клуб провел первую тренировку в Польше
20 июля 2025, 20:58 | Обновлено 20 июля 2025, 20:59
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Представитель Украинской Премьер-лиги, футбольный клуб «Александрия», начал подготовку к первому матчу в отборочном цикле Лиги конференций.
Во втором раунде международного соревнования «Александрия» встретится с сербской командой «Партизан».
Украинский клуб провел первую тренировку в польском городе Катовице после летних сборов.
Первый поединок между клубами пройдет 24 июля на арене «ГКС Катовице». Стартовый свисток прозвучит в 20:00.
ФОТО. Александрия начала подготовку к матчу с Партизаном
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