Лига конференций19 июля 2025, 13:56 | Обновлено 19 июля 2025, 14:07
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УЕФА назначил арбитров на первый матч между Полесьем и Санта-Коломой
Главным арбитром поединка станет Якоб Карлсен
19 июля 2025, 13:56 | Обновлено 19 июля 2025, 14:07
347
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Украинский клуб «Полесье» узнал имена арбитров, которые будут работать в их первом матче против «Санта-Коломы» во втором раунде Лиги конференций.
УЕФА назначил на игру бригаду арбитров из Дании. Главным судьей станет 28-летний Якоб Карлсен, который в прошлом сезоне на международную уровне судил Юношескую лигу УЕФА.
Помощниками Якоба станут Деннис Расмуссен и Мартин Маркус. Четвертый арбитр – Миккель Реддер.
Первая встреча команд состоится на арене «Татран» в словацком Прешове. Старт игры запланирован на 24 июля в 20:00.
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