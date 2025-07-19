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Лига конференций
19 июля 2025, 13:56 | Обновлено 19 июля 2025, 14:07
347
0

УЕФА назначил арбитров на первый матч между Полесьем и Санта-Коломой

Главным арбитром поединка станет Якоб Карлсен

19 июля 2025, 13:56 | Обновлено 19 июля 2025, 14:07
347
0
УЕФА назначил арбитров на первый матч между Полесьем и Санта-Коломой
Getty Images/Global Images Ukraine. Якоб Карлсен

Украинский клуб «Полесье» узнал имена арбитров, которые будут работать в их первом матче против «Санта-Коломы» во втором раунде Лиги конференций.

УЕФА назначил на игру бригаду арбитров из Дании. Главным судьей станет 28-летний Якоб Карлсен, который в прошлом сезоне на международную уровне судил Юношескую лигу УЕФА.

Помощниками Якоба станут Деннис Расмуссен и Мартин Маркус. Четвертый арбитр – Миккель Реддер.

Первая встреча команд состоится на арене «Татран» в словацком Прешове. Старт игры запланирован на 24 июля в 20:00.

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Санта-Колома Полесье Житомир Лига конференций судейские назначения
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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