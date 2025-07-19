Чем уникален соперник Полесья в Лиге конференций?
Санта-Колома имеет целый ряд достижений в своей стране на евроарене
«Санта-Колома» из Андорры станет соперником «Полесья» во втором квалификационном раунде Лиги конференций.
Андорская команда имеет в своей стране целый ряд достижений на евроарене.
«Санта-Колома» является первым клубом из Андорры, который выиграл матч еврокубка.
Также в активе соперников «Полесья» первый в истории своей страны еврокубковый матч без пропущенных мячей.
«Санта-Колома» является первой андорской командой, которая в течение одного евросезона прошла двух соперников в квалификационных раундах.
Все матчи Санта-Коломы в еврокубках
- 2001/02: КУ, Партизан (Сербия и Черногория) 0:1 – 1:7
- 2003/04: КУ, Эсбьерг (Дания) 1:4 – 0:5
- 2004/05: КУ, Модрича (Босния и Герцеговина) 0:1 – 0:3
- 2007/08: КУ, Маккаби Т.-А. (Израиль) 1:0 – 0:4
- 2008/09: ЛЧ, Каунас (Литва) 1:4 – 1:3
- 2009/10: ЛЕ, Базель (Швейцария) 1:4 – 0:3
- 2010/11: ЛЧ, Биркиркара (Мальта) 0:3 – 3:4
- 2011/12: ЛЧ, Ф91 Дюделанж (Люксембург) 0:2 – 0:2
- 2012/13: ЛЕ, Осиек (Хорватия) 0:1 – 1:3
- 2013/14: ЛЕ, Брейдаблик (Исландия) 0:0 – 0:4
- 2014/15: ЛЧ, Урарту (Армения) 1:0 – 2:3
- 2014/15: ЛЧ, Маккаби Т.-А. (Израиль) 0:1 – 0:2
- 2015/16: ЛЧ, Линкольн Ред Импс (Гибралтар) 1:2 – 0:0
- 2016/17: ЛЧ, Алашкерт (Армения) 0:0 – 0:3о
- 2017/18: ЛЧ, Алашкерт (Армения) 1:1 – 0:1
- 2018/19: ЛЧ, Дрита (Косово) 0:2
- 2018/19: ЛЕ, Валюр (Исландия) 1: 0 – 0:3
- 2019/20: ЛЕ, Тре Пенне (Сан-Марино) 1:0
- 2019/20: ЛЕ, Фероникели (Косово) 1:2
- 2019/20: ЛЕ, Астана (Казахстан) 0:0 – 1:4
- 2020/21: ЛЕ, Искра (Черногория) 0:0 (3:4 – по пен. )
- 2021/22: ЛК, Монс Кальпе (Гибралтар) 4:0 – 1:1
- 2021/22: ЛК, Хайберниан (Шотландия) 1:2 – 0:3
- 2023/24: ЛК, Пенибонт (Уэльс) 2:0 – 1:1
- 2023/24: ЛК, Сутьеска (Черногория) 3:0 – 0:2
- 2023/24: ЛК, АЗ (Нидерланды) 0:1 – 0:2
- 2025/26: ЛК, Борац (Босния и Герцеговина) 0:2 – 4:1
- 2025/26: ЛК, Полесье (Украина)
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