Чем уникален соперник Полесья в Лиге конференций?

«Санта-Колома» из Андорры станет соперником «Полесья» во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Андорская команда имеет в своей стране целый ряд достижений на евроарене.

«Санта-Колома» является первым клубом из Андорры, который выиграл матч еврокубка.

Также в активе соперников «Полесья» первый в истории своей страны еврокубковый матч без пропущенных мячей.

«Санта-Колома» является первой андорской командой, которая в течение одного евросезона прошла двух соперников в квалификационных раундах.

Все матчи Санта-Коломы в еврокубках