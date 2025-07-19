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  4. Чем уникален соперник Полесья в Лиге конференций?
Лига конференций
19 июля 2025, 11:28 |
141
0

Чем уникален соперник Полесья в Лиге конференций?

Санта-Колома имеет целый ряд достижений в своей стране на евроарене

19 июля 2025, 11:28 |
141
0
Чем уникален соперник Полесья в Лиге конференций?
Getty Images/Global Images Ukraine

«Санта-Колома» из Андорры станет соперником «Полесья» во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Андорская команда имеет в своей стране целый ряд достижений на евроарене.

«Санта-Колома» является первым клубом из Андорры, который выиграл матч еврокубка.

Также в активе соперников «Полесья» первый в истории своей страны еврокубковый матч без пропущенных мячей.

«Санта-Колома» является первой андорской командой, которая в течение одного евросезона прошла двух соперников в квалификационных раундах.

Все матчи Санта-Коломы в еврокубках

  • 2001/02: КУ, Партизан (Сербия и Черногория) 0:1 – 1:7
  • 2003/04: КУ, Эсбьерг (Дания) 1:4 – 0:5
  • 2004/05: КУ, Модрича (Босния и Герцеговина) 0:1 – 0:3
  • 2007/08: КУ, Маккаби Т.-А. (Израиль) 1:0 – 0:4
  • 2008/09: ЛЧ, Каунас (Литва) 1:4 – 1:3
  • 2009/10: ЛЕ, Базель (Швейцария) 1:4 – 0:3
  • 2010/11: ЛЧ, Биркиркара (Мальта) 0:3 – 3:4
  • 2011/12: ЛЧ, Ф91 Дюделанж (Люксембург) 0:2 – 0:2
  • 2012/13: ЛЕ, Осиек (Хорватия) 0:1 – 1:3
  • 2013/14: ЛЕ, Брейдаблик (Исландия) 0:0 – 0:4
  • 2014/15: ЛЧ, Урарту (Армения) 1:0 – 2:3
  • 2014/15: ЛЧ, Маккаби Т.-А. (Израиль) 0:1 – 0:2
  • 2015/16: ЛЧ, Линкольн Ред Импс (Гибралтар) 1:2 – 0:0
  • 2016/17: ЛЧ, Алашкерт (Армения) 0:0 – 0:3о
  • 2017/18: ЛЧ, Алашкерт (Армения) 1:1 – 0:1
  • 2018/19: ЛЧ, Дрита (Косово) 0:2
  • 2018/19: ЛЕ, Валюр (Исландия) 1: 0 – 0:3
  • 2019/20: ЛЕ, Тре Пенне (Сан-Марино) 1:0
  • 2019/20: ЛЕ, Фероникели (Косово) 1:2
  • 2019/20: ЛЕ, Астана (Казахстан) 0:0 – 1:4
  • 2020/21: ЛЕ, Искра (Черногория) 0:0 (3:4 – по пен. )
  • 2021/22: ЛК, Монс Кальпе (Гибралтар) 4:0 – 1:1
  • 2021/22: ЛК, Хайберниан (Шотландия) 1:2 – 0:3
  • 2023/24: ЛК, Пенибонт (Уэльс) 2:0 – 1:1
  • 2023/24: ЛК, Сутьеска (Черногория) 3:0 – 0:2
  • 2023/24: ЛК, АЗ (Нидерланды) 0:1 – 0:2
  • 2025/26: ЛК, Борац (Босния и Герцеговина) 0:2 – 4:1
  • 2025/26: ЛК, Полесье (Украина)
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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