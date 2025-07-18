Санта-Колома – Борац – 0:2. Видео голов и обзор матча

В четверг, 17 июля, Андорре состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги конференций 2025/26. «Санта-Колома» принимала клуб «Борац» из Боснии и Герцеговины.

В первом поединке «Борац» потерпел неожиданное поражение со счетом 1:4. В Андорру команда ехала с намерением исправить ситуацию.

С задачей «Борац» не справился. Победы со счетом 2:0 не хватило для общего успеха.

В следующем раунде «Санта-Колома» сыграет с житомирским «Полесьем». Первый поединок пройдет 24 июля.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q1. Ответный матч. 17 июля, Андорра

Санта-Колома (Андорра) – Борац (Босния и Герцеговина) – 0:2 (первый матч – 4:1)

Голы: Эрерра, 71, Перич, 88

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