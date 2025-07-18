Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Партизан – АЕК Ларнака – 2:1 (пен. – 5:6). Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Партизан Б
17.07.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 1
5 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
АЕК Ларнака Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
18 июля 2025, 16:33 | Обновлено 18 июля 2025, 17:18
168
0

Партизан – АЕК Ларнака – 2:1 (пен. – 5:6). Видео голов и обзор матча

Определился соперник Александрии в квалификации Лиги конференций

18 июля 2025, 16:33 | Обновлено 18 июля 2025, 17:18
168
0
Партизан – АЕК Ларнака – 2:1 (пен. – 5:6). Видео голов и обзор матча
ФК АЕК Ларнака

В четверг, 17 июля, в Белграде (Сербия) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. Партизан и АЕК Ларнака боролись за путевку в следующий раунд турнира.

Партизану нужно было отыгрывать дефицит в один мяч. И команда с этим заданием справилась, забив на 69-й минуте.

В экстратаймах команды обменялись забитыми мячами. А послематчевые пенальти лучше исполнили игроки кипрского клуба.

В следующем раунде АЕК Ларнака сыграет со словенским клубом Целе. Первый поединок пройдет в Словения 24 июля. Партизан перешел в Q2 Лиги конференций, где встретится с украинской Александрией (24 и 31 июля).

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Ответный матч. 17 июля, Сербия

Партизан (Сербия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 2:1, пен. 5:6 (первый матч – 0:1)

Голы: Угрешич, 69, Йованович, 118 – Понс, 104

Серия пенальти: Натхо (1:0), Миличевич (не забил), Милованович (2:0), Густаво (2:1), Роганович (не забил), Джимми Суарес (2:2), Калюлю (не забил), Чакон (не забил), Карабелёв (3:2), Иванович (3:3), А. Костич (4:3), Понс (4:4), Йованович (5:4), Мирамон (5:5), Б. Костич (не забил), Гнали (5:6)

Видео голов и обзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Жереми Гнали (АЕК Ларнака).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Хорхе Мирамон (АЕК Ларнака).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Душан Йованович (Партизан Б).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Пере Понс (АЕК Ларнака).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Костич (Партизан Б).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Djordje Ivanovic (АЕК Ларнака).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Янис Карабельев (Партизан Б).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Jimmy Suarez (АЕК Ларнака).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Gus Ledes (АЕК Ларнака).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Йован Милошевич (Партизан Б).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Бибрас Натхо (Партизан Б).
118’
ГОЛ ! Мяч забил Dusan Jovanovic (Партизан Б).
104’
ГОЛ ! Мяч забил Пере Понс (АЕК Ларнака).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Ognjen Ugresic (Партизан Б).
По теме:
Арда ТУРАН: «Так случается, если ты закончил чемпионат на третьем месте»
Санта-Колома – Борац – 0:2. Видео голов и обзор матча
Шахтер в 15-й раз в еврокубках завершил матч со счетом 0:0
Лига Европы видео голов и обзор Партизан Белград чемпионат Сербии по футболу АЕК Ларнака чемпионат Кипра по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Добивать не стали. Шахтер не забил Ильвесу в ответном матче
Футбол | 17 июля 2025, 20:54 122
Добивать не стали. Шахтер не забил Ильвесу в ответном матче
Добивать не стали. Шахтер не забил Ильвесу в ответном матче

Команда Турана имела преимущество, но упустила множество моментов

Лига наций. США сокрушили Аргентину в битве за выход в четвертьфинал
Волейбол | 18 июля 2025, 13:55 6
Лига наций. США сокрушили Аргентину в битве за выход в четвертьфинал
Лига наций. США сокрушили Аргентину в битве за выход в четвертьфинал

Состоялся матч международного турнира по волейболу

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец усилился дублером Полесья
Футбол | 18.07.2025, 15:38
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец усилился дублером Полесья
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец усилился дублером Полесья
Турция для Турана. С кем сыграет Шахтер во 2-м раунде отбора к Лиге Европы?
Футбол | 17.07.2025, 21:05
Турция для Турана. С кем сыграет Шахтер во 2-м раунде отбора к Лиге Европы?
Турция для Турана. С кем сыграет Шахтер во 2-м раунде отбора к Лиге Европы?
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
Футбол | 18.07.2025, 01:15
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил рекордный трансфер топ-таланта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
17.07.2025, 18:30 7
Футбол
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
17.07.2025, 06:41 11
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Ильвес – Шахтер
17.07.2025, 07:23 14
Футбол
Известный боксер требует от Усика отказаться от титулов. Он назвал причину
Известный боксер требует от Усика отказаться от титулов. Он назвал причину
17.07.2025, 08:00 6
Бокс
Ярослава Магучих поделила золото на соревнованиях в бельгийском Льеже
Ярослава Магучих поделила золото на соревнованиях в бельгийском Льеже
16.07.2025, 21:23 15
Другие виды
Мудрик узнал сроки дисквалификации. Есть довольно позитивные новости
Мудрик узнал сроки дисквалификации. Есть довольно позитивные новости
17.07.2025, 08:17 30
Футбол
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
18.07.2025, 07:30 4
Бокс
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
18.07.2025, 07:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем