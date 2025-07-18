Партизан – АЕК Ларнака – 2:1 (пен. – 5:6). Видео голов и обзор матча

В четверг, 17 июля, в Белграде (Сербия) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. Партизан и АЕК Ларнака боролись за путевку в следующий раунд турнира.

Партизану нужно было отыгрывать дефицит в один мяч. И команда с этим заданием справилась, забив на 69-й минуте.

В экстратаймах команды обменялись забитыми мячами. А послематчевые пенальти лучше исполнили игроки кипрского клуба.

В следующем раунде АЕК Ларнака сыграет со словенским клубом Целе. Первый поединок пройдет в Словения 24 июля. Партизан перешел в Q2 Лиги конференций, где встретится с украинской Александрией (24 и 31 июля).

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Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Ответный матч. 17 июля, Сербия

Партизан (Сербия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 2:1, пен. 5:6 (первый матч – 0:1)

Голы: Угрешич, 69, Йованович, 118 – Понс, 104

Серия пенальти: Натхо (1:0), Миличевич (не забил), Милованович (2:0), Густаво (2:1), Роганович (не забил), Джимми Суарес (2:2), Калюлю (не забил), Чакон (не забил), Карабелёв (3:2), Иванович (3:3), А. Костич (4:3), Понс (4:4), Йованович (5:4), Мирамон (5:5), Б. Костич (не забил), Гнали (5:6)

Видео голов и обзор матча