Определен соперник Александрии. Партизан и АЕК Ларнака устроили матч-драму

Определен соперник Александрии во 2-м раунде Лиги конференций. Им стал Партизан из Сербии.

Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сербский Партизан встречался с кипрским АЕК Ларнака, получился драматичным.

После минимального поражения (0:1) в первом матче сербы сумели перевести противостояние в дополнительное время, а затем – в серию пенальти.

Основное время игры в Белграде завершилось со счетом 1:0 в пользу Партизана благодаря голу Огнена Угрешича на 69-й минуте. Общий счет по сумме двух матчей стал равным (1:1). Драматичными выдались компенсированные минуты: Кароль Ангельски не реализовал пенальти для гостей на 90+5-й минуте.

В дополнительное время команды обменялись голами. На 104-й минуте Пепе Понс курьезным мячом вывел АЕК вперед по сумме двух матчей. Но на 118-й сербы снова сравняли ситуацию, точным ударом отличился Душан Йованович.

По итогам двух матчей счет стал равным, и судьбу путевки в следующий раунд решила серия пенальти. В драматичной серии точнее оказались футболисты АЕК Ларнака (пен. 6:5). Команды пробили по 7 пенальти. Победный удар реализовал Жереми Гнали.

Кипрский АЕК Ларнака вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет со словенским Целе.

А вот белградский Партизан перешел в Q3 Лиги конференций, где встретится с украинской Александрией (24 и 31 июля).

Лига Европы. Квалификация Q1

Ответный матч, 17 июля 2025

Партизан (Сербия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 2:1, пен. 5:6 (первый матч – 0:1)

Голы: Угрешич, 69, Йованович, 118 – Понс, 104

Серия пенальти: Натхо (1:0), Миличевич (не забил), Милованович (2:0), Густаво (2:1), Роганович (не забил), Джимми Суарес (2:2), Калюлю (не забил), Чакон (не забил), Карабелёв (3:2), Иванович (3:3), А. Костич (4:3), Понс (4:4), Йованович (5:4), Мирамон (5:5), Б. Костич (не забил), Гнали (5:6)

