Впервые против Андорры. Когда и где Полесье сыграет в Лиге конференций?

Житомирский клуб «Полесье» узнал своего соперника во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26.

Команде из Украины впервые предстоит встретиться с клубом из Андорры. Соперником «волков» станет «Санта-Колома» – бронзовый призер чемпионата Андорры 2024/25.

Футбольный клуб «Санта-Колома» представляет одноименный населенный пункт в Андорре. В активе команды 13 чемпионских титулов, 10 национальных кубков и 7 Суперкубков Андорры. По данным Transfermarkt, совокупная рыночная стоимость состава составляет 3,56 млн евро.

В первом раунде квалификации Лиги конференций «Санта-Колома» преподнесла сюрприз, выбив боснийский «Борац» из Баня-Луки. В гостях андоррцы победили со счетом 4:1, а дома уступили 0:2, однако прошли дальше.

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между «Полесьем» и «Санта-Коломой» состоится 24 июля в Прешове (Словакия). Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 31 июля в Андорре.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q2

Полесье Житомир (Украина) – Санта-Колома (Андорра)

Первый матч: 24 июля, 20:00. Прешов (Словакия)

Ответный матч: 31 июля. Андорра

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