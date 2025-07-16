В четверг, 17 июля состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между сербским «Партизаном» и кипрским «АЕКом Ларнакой». По киевскому времени игра начнется в 22:00. Первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу «АЭК Ларнака».

Партизан

За 37 поединков сербской Суперлиги коллектив набрал 73 зачетных пункта, но занял 2-е место, уступив «Црвеной Звезде» аж на 27 очков. Из Кубка Сербии команда вылетела на стадии ¼ финала, проиграв «Бачке-Тополе». Предсезонную подготовку команда решила провести вместе с клубами-государствами террориста, однако проиграла все три игры против московских «Динамо», «ЦСКА» и «Родины».

Также стоит напомнить, что клуб-лузер из пары «Партизан» – «АЕК Ларнака» сыграет против украинской «Александрии» во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.

АЕК Ларнака

В прошлом сезоне чемпионата Кипра команда за 36 игр набрала 68 баллов и заняла 4 место, уступив «Омонии» по дополнительным показателям. Однако победа в кубке страны позволила «зелено-желтым» принять участие в квалификации ЛЕ, в финале соревнований «АЭК» победил «Пафос» в серии пенальти после нулевой ничьи по завершении 120-ти минут.

Личные встречи

Кроме поединка на прошлой неделе, коллективы уже встречались в официальных матчах. Произошло это в 2022 году в рамках квалификации Лиги чемпионов. Тогда по сумме 2-х игр со счетом 4:3 прошел «АЭК Ларнака».

Интересные факты

У «Партизана» была вторая лучшая (после «Црвенной Звезды») оборона и атака в прошлом сезоне чемпионата Сербии – за 37 поединков команда забила 73, а пропустила 40 голов.

«АЭК Ларнака» пропустил всего 30 голов в прошлом сезоне чемпионата Кипра – 2-й лучший результат среди всех команд.

В последних 7 домашних играх «Партизан» одержал всего 2 победы, дважды сыграл вничью и 3 раза проиграл.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.68.

Прогноз Sport.ua Партизан Б АЕК Ларнака Тотал меньше 2.5 1.68 Сделать ставку

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