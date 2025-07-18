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Лига Европы
18 июля 2025, 14:34 |
565
0

Матч ЛЕ в Белграде собрал наибольшее количество зрителей на стадионе

Это был единственный из вчерашних матчей турнира, который посетили более 20 тысяч зрителей

18 июля 2025, 14:34 |
565
0
Матч ЛЕ в Белграде собрал наибольшее количество зрителей на стадионе
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы.–

Интересным фактом является посещаемость этих матчей.

Наибольшее количество зрителей собрал матч «Партизан» (Сербия) – «АЕК» (Кипр), который состоялся в Белграде (23 253).

Наименьшее количество (721) было зафиксировано в Ньиредьхаге (Венгрия), где играли «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) и «Левски» (Болгария).

Посещаемость матчей Лиги Европы 17 июля

  • 23 253 – Партизан (Сербия) – АЕК (Кипр)
  • 12 190 – Актобе (Казахстан) – Легия (Польша)
  • 7 315 – Ильвес (Финляндия) – Шахтер (Украина)
  • 6 512 – ЧФР Клуж (Румыния) – Пакш (Венгрия)
  • 3 636 – Геккен (Швеция) – Спартак (Словакия)
  • 3 068 – Целе (Словения) – Сабах (Азербайджан)
  • 1 320 – Приштина (Косово) – Шериф (Молдова)
  • 721 – Хапоэль Беэр- Шева (Израиль) – Левски (Болгария)
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Лига Европы зрители статистика Партизан Белград АЕК Ларнака
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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