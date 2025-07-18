Матч ЛЕ в Белграде собрал наибольшее количество зрителей на стадионе
Это был единственный из вчерашних матчей турнира, который посетили более 20 тысяч зрителей
Закончились ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы.–
Интересным фактом является посещаемость этих матчей.
Наибольшее количество зрителей собрал матч «Партизан» (Сербия) – «АЕК» (Кипр), который состоялся в Белграде (23 253).
Наименьшее количество (721) было зафиксировано в Ньиредьхаге (Венгрия), где играли «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) и «Левски» (Болгария).
Посещаемость матчей Лиги Европы 17 июля
- 23 253 – Партизан (Сербия) – АЕК (Кипр)
- 12 190 – Актобе (Казахстан) – Легия (Польша)
- 7 315 – Ильвес (Финляндия) – Шахтер (Украина)
- 6 512 – ЧФР Клуж (Румыния) – Пакш (Венгрия)
- 3 636 – Геккен (Швеция) – Спартак (Словакия)
- 3 068 – Целе (Словения) – Сабах (Азербайджан)
- 1 320 – Приштина (Косово) – Шериф (Молдова)
- 721 – Хапоэль Беэр- Шева (Израиль) – Левски (Болгария)
🟠 UEL Q1 return leg attendances (17 July):— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 18, 2025
23,253 🇷🇸 Partizan - 🇨🇾 AEK Larnaca
12,190 🇰🇿 Aktobe - 🇵🇱 Legia
7,315 🇫🇮 Ilves - 🇺🇦 Shakhtar
6,512 🇷🇴 CFR Cluj - 🇭🇺 Paks
3,636 🇸🇪 Häcken - 🇸🇰 Spartak Trnava
3,068 🇸🇮 Celje - 🇦🇿 Sabah
1,320 🇽🇰 Prishtina - 🇲🇩 Sheriff
721 🇮🇱 Hapoel BS -…
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дончане почти все время провели на чужой половине, но хотя бы сравнять счет так и не смогли
Максим Чех стал игроком киевского клуба