Полесье узнало соперника. Санта-Колома сыграла с Борацом в Лиге конференций
Боснийский клуб добыл победу, но вылетел
В четверг, состоялся ответный матч первого раунда квалификации Лиги конференций между «Санта-Коломой» и «Борацом».
Встречу принимал «Эстади де ла ФАФ» в Энкампе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первой игре андоррский добыл сенсационную победу со счетом 4:1.
В сегодняшнем же матче боснийский коллектив хоть и победил со счетом 2:0, но по сумме двух встреч вылетел.
В следующем раунде квалификации «Санта-Колома» встретится с житомирским «Полесьем».
Лига конференций. 1-й раунд квалификации. Ответный матч
Санта-Колома (Андорра) – Борац (Босния и Герцеговина) – 0:2 (первый матч – 4:1)
Голы: Эрерра, 71, Перич, 88
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пара с киевской командой будет несеяной при жеребьевке 3-го раунда отбора
«Колос» попрощался с Николаем Ковталюком