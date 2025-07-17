Полесье узнало соперника. Санта-Колома сыграла с Борацом в Лиге конференций

В четверг, состоялся ответный матч первого раунда квалификации Лиги конференций между «Санта-Коломой» и «Борацом».

Встречу принимал «Эстади де ла ФАФ» в Энкампе.

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В первой игре андоррский добыл сенсационную победу со счетом 4:1.

В сегодняшнем же матче боснийский коллектив хоть и победил со счетом 2:0, но по сумме двух встреч вылетел.

В следующем раунде квалификации «Санта-Колома» встретится с житомирским «Полесьем».

Лига конференций. 1-й раунд квалификации. Ответный матч

Санта-Колома (Андорра) – Борац (Босния и Герцеговина) – 0:2 (первый матч – 4:1)

Голы: Эрерра, 71, Перич, 88

ФК Санта Колома

ФК Санта Колома