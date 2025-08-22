ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
О переходе Александра Сироты объявил «Коджаэлиспор»
Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об аренде 25-летнего футболиста объявил турецкий «Коджаэлиспор».
«Добро пожаловать, Александр, к нашему великому сообществу!
Достигнуты договоренности с действующим клубом игрока – «Динамо» Киев – о переходе футболиста Александра Сироты в наш клуб, а также подписан договор аренды, который будет действовать до конца сезона 2025/26», – сообщила пресс-служба турецкого клуба.
Сирота проведет один сезон в Турции на правах аренды. В кампании 2024/25 защитник играл в чемпионате Израиля, где провел 26 матчей в составе «Маккаби» Хайфа и забил два гола.
«Коджаэлиспор» занял первое место во втором по силе дивизионе и завоевал путевку в элиту. В нынешнем сезоне команда неудачно стартовала в чемпионате и потерпела два поражения.
