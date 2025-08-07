ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги

Донецкий «Шахтер» официально объявил о переходе грузинского флангового защитника Гиорги Гочолеишвили в немецкий «Гамбург».

Отмечается, что переход состоялся на правах сезонной аренды, но не сообщается, есть ли в соглашении опция выкупа. При этом, по информации немецких журналистов, право выкупить 24-летнего футболиста у новичка Бундеслиги все-таки будет.

Напомним, Гочолеишвили выступает за «Шахтер» с января 2023 года и за это время провел в составе «горняков» 40 матчей (1 гол и 3 ассиста). В текущем сезоне фулбек принял участие в 4 играх дончан в Лиге Европы УЕФА и в УПЛ.

«Гамбург» вернулся в элитный дивизион и в сезоне-2025/26 будет выступать в Бундеслиге Германии.

В сезоне 2024/25 Гиорги Гочолеишвили на правах аренды провел 33 матча за «Копенгаген», отличившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Грузии в 2,5 миллиона евро.