ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги
Гиорги Гочолеишвили сезон 2025/26 проведет в «Гамбурге»
Донецкий «Шахтер» официально объявил о переходе грузинского флангового защитника Гиорги Гочолеишвили в немецкий «Гамбург».
Отмечается, что переход состоялся на правах сезонной аренды, но не сообщается, есть ли в соглашении опция выкупа. При этом, по информации немецких журналистов, право выкупить 24-летнего футболиста у новичка Бундеслиги все-таки будет.
Напомним, Гочолеишвили выступает за «Шахтер» с января 2023 года и за это время провел в составе «горняков» 40 матчей (1 гол и 3 ассиста). В текущем сезоне фулбек принял участие в 4 играх дончан в Лиге Европы УЕФА и в УПЛ.
«Гамбург» вернулся в элитный дивизион и в сезоне-2025/26 будет выступать в Бундеслиге Германии.
В сезоне 2024/25 Гиорги Гочолеишвили на правах аренды провел 33 матча за «Копенгаген», отличившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Грузии в 2,5 миллиона евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразильский вингер стал рекордной продажей в истории «Александрии»
Василий Баранов тренировал игрока в юношеском составе «Зари»