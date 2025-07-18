ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал рекордсмена по количеству сухих матчей
Дмитрий Ледвий начинает новую страницу своей карьеры
21-летний украинский голкипер Дмитрий Ледвий стал игроком «ЛНЗ».
Официально вратаря представили на сайте черкасского клуба.
Ледвой – питомец львовских «Карпат». В течение восьми сезонов защищал цвета «львов» в разных возрастных категориях.
В сентябре 2020 года подписал контракт со львовским «Движением». Сначала выступал за молодежную команду, а также за дублирующую в чемпионате Львовской области.
14 ноября 2022 года дебютировал за основную команду в Премьер-лиге в матче против «Минаю» (1:1).
Всего в Премьер-лиге сыграл 55 матчей, из которых 19 не пропускал.
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