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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо стал игроком Оболони
Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 19:08 |
1058
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо стал игроком Оболони

Артем Кулаковский присоединился к киевскому клубу

17 июля 2025, 19:08 |
1058
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо стал игроком Оболони
ФК Ворскла. Артем Кулаковский

Украинский полузащитник Артем Кулаковский стал игроком киевской «Оболони». Об этом сообщает сайт клуба.

Срок соглашения между сторонами не разглашается. Последним клубом 22-летнего футболиста была полтавская «Ворскла».

В прошедшем сезоне Артем Кулаковский провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.

Артем Кулаковский является воспитанником киевского «Динамо».

Ране сообщалось о том, что голкипер «Оболони» прокомментировал победу над «Черноморцем».

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Ворскла Полтава Динамо Киев Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ Артем Кулаковский
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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