ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо стал игроком Оболони
Артем Кулаковский присоединился к киевскому клубу
Украинский полузащитник Артем Кулаковский стал игроком киевской «Оболони». Об этом сообщает сайт клуба.
Срок соглашения между сторонами не разглашается. Последним клубом 22-летнего футболиста была полтавская «Ворскла».
В прошедшем сезоне Артем Кулаковский провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.
Артем Кулаковский является воспитанником киевского «Динамо».
Ране сообщалось о том, что голкипер «Оболони» прокомментировал победу над «Черноморцем».
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