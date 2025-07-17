ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо стал игроком Оболони

Украинский полузащитник Артем Кулаковский стал игроком киевской «Оболони». Об этом сообщает сайт клуба.

Срок соглашения между сторонами не разглашается. Последним клубом 22-летнего футболиста была полтавская «Ворскла».

В прошедшем сезоне Артем Кулаковский провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.

Артем Кулаковский является воспитанником киевского «Динамо».

Ране сообщалось о том, что голкипер «Оболони» прокомментировал победу над «Черноморцем».