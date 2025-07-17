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Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 03:04 | Обновлено 17 июля 2025, 03:12
12
0

Голкипер Оболони прокомментировал победу над Черноморцем

Назарий Федоривский совершил несколько важных сэйвов

17 июля 2025, 03:04 | Обновлено 17 июля 2025, 03:12
12
0
Голкипер Оболони прокомментировал победу над Черноморцем
ФК Оболонь

Вратарь «Оболони» Назарий Федоровский после контрольного матча с Черноморцем (2:0) рассказал об игре команды, своем эффектном сейве и подготовке к старту чемпионата Украины.

– Назарий, поздравляю! Ты сегодня отыграл на ноль. Расскажи о матче?

– Матч был довольно тяжел. Черноморец – хорошо подготовленная команда. Видно, что они физически трудились. И тактически сегодня они вышли в три защитника, так что нам было довольно непросто обыгрывать их оборону. Кроме того, они нанесли достаточно много ударов по нашим воротам. Так что, я считаю, матч был не простой, но классный опыт.

– Твой крутой сейв во втором тайме. Расскажи, как ты так быстро отреагировал?

– В том моменте, если не ошибаюсь, был удар с другой позиции, рикошет, и мяч попал в восьмой номер их. Видно было, что он заносит ногу на удар, и я решил в этот момент просто остановиться и по инерции – это был рефлекс. Я там особо ничего не чувствовал, просто за мячом постарался, как хищник, прыгнуть.

– Это уже четвертый соперник на летнем собрании. Какая атмосфера в команде? Как оцениваете всеобщую подготовку?

– В целом все достаточно четко, понятно. Мы работаем и над тактикой, и физически. Команда понемногу подходит к своему пику. Конечно, сейчас еще две недели до чемпионата. Мы наигрываем разные составы, даем поиграть молодым футболистам, которые сегодня забивали. Я полагаю, что у нас все в порядке. Команда будет готова к этому чемпионату.

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Александр Сильченко Источник: ФК Оболонь
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