Забивали во втором тайме. Оболонь в спарринге обыграла Черноморец

Киевская «Оболонь» и одесский «Черноморец» продолжают подготовку к старту нового чемпионата. В среду, 16 июля, команды сыграли контрольный матч.

Матч с «Черноморцем» станет для киевского клуба пятым на учебно-тренировочных сборах. Ранее команда одержала две победы и потерпела два поражения.

Первый тайм прошел без забитых мячей. «Оболонь» вышла вперед на 60-й минуте. Автором гола стал Артем Чорний.

«Черноморец» старался уйти от поражения. Но в конце матча пропустил снова. На этот раз забил Денис Устименко.

Товарищеский матч. 16 июля, Буча

«Оболонь» Киев – «Черноморец» Одесса – 2:0

Голы: Чорний, 60, Устименко, 88