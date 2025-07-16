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Товарищеские матчи
Оболонь
16.07.2025 17:00 – FT 2 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 19:33 |
207
0

Забивали во втором тайме. Оболонь в спарринге обыграла Черноморец

Поединок прошел на базе «Оболони»

16 июля 2025, 19:33 |
207
0
Забивали во втором тайме. Оболонь в спарринге обыграла Черноморец
ФК Оболонь

Киевская «Оболонь» и одесский «Черноморец» продолжают подготовку к старту нового чемпионата. В среду, 16 июля, команды сыграли контрольный матч.

Матч с «Черноморцем» станет для киевского клуба пятым на учебно-тренировочных сборах. Ранее команда одержала две победы и потерпела два поражения.

Первый тайм прошел без забитых мячей. «Оболонь» вышла вперед на 60-й минуте. Автором гола стал Артем Чорний.

«Черноморец» старался уйти от поражения. Но в конце матча пропустил снова. На этот раз забил Денис Устименко.

Товарищеский матч. 16 июля, Буча

«Оболонь» Киев – «Черноморец» Одесса – 2:0

Голы: Чорний, 60, Устименко, 88

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ Артем Чорний Денис Устименко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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