Оболонь и Черноморец проводят спарринг в Буче. Стартовые составы

Киевская «Оболонь» и одесский «Черноморец» продолжают подготовку к старту нового чемпионата. В среду, 16 июля, команды сыграют контрольный матч.

Матч с «Черноморцем» станет для киевского клуба пятым на учебно-тренировочных сборах. В первом контрольном матче «Оболонь» проиграла черкасскому ЛНЗ со счетом 1:2. А во втором спарринге обыграла «Кудровку» (2:0). Затем «Оболонь» в один день сыграла два матча с тернопольской «Нивой» (5:1 и 0:1).

По итогам прошлого сезона «Черноморец» опустился в Первую лигу. Клуб ставит перед собой задачу вернуться в УПЛ и в летнее межсезонье проводит активную трансферную политику.

В контрольных матчах «Черноморец» обыграл винницкую «Ниву» (3:0), одесский клуб «Реал Фарма» (4:0 и 3:1), а также проиграл «Ингульцу» (1:3) и «Руху» (0:1).

Ранее сообщалось, что «Оболонь» арендовала опытного защитника «Металлиста 1925».