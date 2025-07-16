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Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 16:42 |
611
0

Оболонь и Черноморец проводят спарринг в Буче. Стартовые составы

Поединок пройдет на базе «Оболони» и начнется в 17:00

16 июля 2025, 16:42 |
611
0
Оболонь и Черноморец проводят спарринг в Буче. Стартовые составы
ФК Оболонь

Киевская «Оболонь» и одесский «Черноморец» продолжают подготовку к старту нового чемпионата. В среду, 16 июля, команды сыграют контрольный матч.

Матч с «Черноморцем» станет для киевского клуба пятым на учебно-тренировочных сборах. В первом контрольном матче «Оболонь» проиграла черкасскому ЛНЗ со счетом 1:2. А во втором спарринге обыграла «Кудровку» (2:0). Затем «Оболонь» в один день сыграла два матча с тернопольской «Нивой» (5:1 и 0:1).

По итогам прошлого сезона «Черноморец» опустился в Первую лигу. Клуб ставит перед собой задачу вернуться в УПЛ и в летнее межсезонье проводит активную трансферную политику.

В контрольных матчах «Черноморец» обыграл винницкую «Ниву» (3:0), одесский клуб «Реал Фарма» (4:0 и 3:1), а также проиграл «Ингульцу» (1:3) и «Руху» (0:1).

Ранее сообщалось, что «Оболонь» арендовала опытного защитника «Металлиста 1925».

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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