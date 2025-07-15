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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 16:36 | Обновлено 15 июля 2025, 16:43
935
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь арендовала опытного защитника Металлиста 1925

Евгений Пасич присоединился к столичной команде УПЛ

15 июля 2025, 16:36 | Обновлено 15 июля 2025, 16:43
935
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь арендовала опытного защитника Металлиста 1925
ФК Днепр-1. Евгений Пасич

Столичная команда УПЛ, «Оболонь», объявила усиление состава команды защитником харьковского «Металлиста 1925» Евгением Пасичем.

32-летний футболист присоединился к «пивоварам» на правах аренды.

«Поздравляем, Евгений! Желаем быстрой адаптации, классной игры и только побед вместе с «Оболонью», – написала пресс-служба.

Защитник перешел в харьковский клуб летом 2024 года на правах свободного агента. Сыграв в десяти матчах за клуб, Пасич был отправлен на полгода в аренду в «Ворсклу», за которую отбегал пять поединков.

Ранее сообщалось, почему форвард Ростислав Тарануха покинул «пивоваров».

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Андрей Витренко Источник: ФК Оболонь
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