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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 23:59 | Обновлено 12 июля 2025, 00:05
1134
0

Украинский форвард объявил о том, что покидает киевский клуб

Ростислав Тарануха попрощался с «Оболонью»

11 июля 2025, 23:59 | Обновлено 12 июля 2025, 00:05
1134
0
Украинский форвард объявил о том, что покидает киевский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Ростислав Тарануха

Украинский форвард Ростислав Тарануха в своем Instagram сообщил о том, что покидает «Оболонь»:

«К сожалению, обстоятельства могут быть сильнее нас. Пришло время идти разными дорогами...

Я искренне благодарю болельщиков за горячую поддержку, за любовь и эмоции, которыми вы меня вдохновляли! Благодаря вам на Оболонской Арене царит невероятная атмосфера, которой позавидуют топ-клубы европейских чемпионатов!

Каждому работнику клуба, тренерам, руководителям, президенту клуба низкий поклон и благодарность за комфортные условия, опыт и драгоценное время, проведенное вместе!

Всем партнерам по команде я желаю здоровья, успехов и достижения поставленных целей! Вы невероятный коллектив и заслуживаете самого лучшего! Обнимаю каждого💚🤍

Желаю всем мирного неба и новых побед!

О-БО-ЛО-НЬ!

Было и будет. Без Таранухи», – написал Тарануха.

Контракт Ростислава с киевским клубом истек 30 июня. Он стал свободным агентом. В прошедшем сезоне УПЛ он провел 24 матча на клубном уровне, в которых отличился 3 голами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Кудровка» нацелилась на двух украинских футболистов.

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Ростислав Тарануха Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев свободный агент
Даниил Кирияка Источник: Instagram
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