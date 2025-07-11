Украинский форвард объявил о том, что покидает киевский клуб

Украинский форвард Ростислав Тарануха в своем Instagram сообщил о том, что покидает «Оболонь»:

«К сожалению, обстоятельства могут быть сильнее нас. Пришло время идти разными дорогами...

Я искренне благодарю болельщиков за горячую поддержку, за любовь и эмоции, которыми вы меня вдохновляли! Благодаря вам на Оболонской Арене царит невероятная атмосфера, которой позавидуют топ-клубы европейских чемпионатов!

Каждому работнику клуба, тренерам, руководителям, президенту клуба низкий поклон и благодарность за комфортные условия, опыт и драгоценное время, проведенное вместе!

Всем партнерам по команде я желаю здоровья, успехов и достижения поставленных целей! Вы невероятный коллектив и заслуживаете самого лучшего! Обнимаю каждого💚🤍

Желаю всем мирного неба и новых побед!

О-БО-ЛО-НЬ!

Было и будет. Без Таранухи», – написал Тарануха.

Контракт Ростислава с киевским клубом истек 30 июня. Он стал свободным агентом. В прошедшем сезоне УПЛ он провел 24 матча на клубном уровне, в которых отличился 3 голами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Кудровка» нацелилась на двух украинских футболистов.