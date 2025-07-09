Кудровка нацелилась на двух украинских футболистов. Есть предложение

Украинский полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Денис Нагнойный привлекает внимание «Кудровки», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 23-летний футболист может стать игроком дебютанта Украинской Премьер-лиги. Также «Кудровка» сделала предложение Ростиславу Таранухе, который может присоединиться к клубу в качестве свободного агента.

В пошедшем сезоне Денис Нагнойный провел всего лишь 1 матч на клубном уровне, результативными действиями не отличился. Ростислав Тарануха провел 25 матчей на клубном уровне в составе «Оболони» в прошедшем сезоне, он забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что «Оболонь» провела контрольный матч с «Кудровкой».