По голу в каждом тайме. Оболонь провела контрольный матч с Кудровкой
Поединок прошел на базе «Оболони» в Буче
Команды УПЛ продолжают подготовку к старту нового чемпионата. «Оболонь» и ФК «Кудровка» провели товарищеский матч.
Для «Кудровки» сезон 2025/26 станет дебютным в УПЛ. «Оболонь» же прошлый чемпионат завершила на 11 месте.
«Оболонь» открыла счет на 22-й минуте. Автором гола стал Руслан Черненко.
На поле шла упорная борьба. На 52-й минуте красную карточку заработал игрок «Кудровки» Иван Мельниченко.
Второй мяч «Оболонь» забила на 80-й минуте. Гол на свой счет записал Кирилл Корх.
Товарищеский матч. 8 июля. Буча, база «Оболони»
«Оболонь» – «Кудровка» – 2:0
Голы: Черненко, 22, Корх, 80
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