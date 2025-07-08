По голу в каждом тайме. Оболонь провела контрольный матч с Кудровкой

Команды УПЛ продолжают подготовку к старту нового чемпионата. «Оболонь» и ФК «Кудровка» провели товарищеский матч.

Для «Кудровки» сезон 2025/26 станет дебютным в УПЛ. «Оболонь» же прошлый чемпионат завершила на 11 месте.

«Оболонь» открыла счет на 22-й минуте. Автором гола стал Руслан Черненко.

На поле шла упорная борьба. На 52-й минуте красную карточку заработал игрок «Кудровки» Иван Мельниченко.

Второй мяч «Оболонь» забила на 80-й минуте. Гол на свой счет записал Кирилл Корх.

Товарищеский матч. 8 июля. Буча, база «Оболони»

«Оболонь» – «Кудровка» – 2:0

Голы: Черненко, 22, Корх, 80