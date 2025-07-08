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Товарищеские матчи
Оболонь
08.07.2025 17:00 – FT 2 : 0
Кудровка
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Украина. Премьер лига
08 июля 2025, 19:29 | Обновлено 08 июля 2025, 20:35
420
0

По голу в каждом тайме. Оболонь провела контрольный матч с Кудровкой

Поединок прошел на базе «Оболони» в Буче

08 июля 2025, 19:29 | Обновлено 08 июля 2025, 20:35
420
0
По голу в каждом тайме. Оболонь провела контрольный матч с Кудровкой
ФК Оболонь

Команды УПЛ продолжают подготовку к старту нового чемпионата. «Оболонь» и ФК «Кудровка» провели товарищеский матч.

Для «Кудровки» сезон 2025/26 станет дебютным в УПЛ. «Оболонь» же прошлый чемпионат завершила на 11 месте.

«Оболонь» открыла счет на 22-й минуте. Автором гола стал Руслан Черненко.

На поле шла упорная борьба. На 52-й минуте красную карточку заработал игрок «Кудровки» Иван Мельниченко.

Второй мяч «Оболонь» забила на 80-й минуте. Гол на свой счет записал Кирилл Корх.

Товарищеский матч. 8 июля. Буча, база «Оболони»

«Оболонь» – «Кудровка» – 2:0

Голы: Черненко, 22, Корх, 80

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ Кудровка Иван Мельниченко Руслан Черненко учебно-тренировочные сборы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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