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Украина. Премьер лига
08 июля 2025, 16:48 | Обновлено 08 июля 2025, 16:49
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Оболонь проводит контрольный матч с Кудровкой. Стартовые составы

Поединок пройдет на базе «Оболони» и начнется в 17:00

08 июля 2025, 16:48 | Обновлено 08 июля 2025, 16:49
210
0
Оболонь проводит контрольный матч с Кудровкой. Стартовые составы
ФК Оболонь

Команды УПЛ продолжают подготовку к старту нового чемпионата. «Оболонь» проведет спарринг с ФК «Кудровка».

«Оболонь» сезон 2024/25 завершила на 11 месте. В 30 матчах команда набрала 32 очка. В первом контрольном матче на летних сборах «Оболонь» проиграла черкасскому ЛНЗ со счетом 1:2.

«Кудровка» прошлый сезон завершила на четвертом месте чемпионской группы Первой лиги. Команда в стыковых матчах за место в УПЛ выбила «Ворсклу» и заработала повышение в классе.

Команда уже провела два контрольных поединка. В первом «Кудровка» проиграла СК «Полтава» 1:2, а во втором выиграла у «Шахтера» U-19 со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что семь футболистов U-19 получили шанс проявить себя в «Оболони».

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Оболонь Киев Кудровка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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