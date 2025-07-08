Оболонь проводит контрольный матч с Кудровкой. Стартовые составы

Команды УПЛ продолжают подготовку к старту нового чемпионата. «Оболонь» проведет спарринг с ФК «Кудровка».

«Оболонь» сезон 2024/25 завершила на 11 месте. В 30 матчах команда набрала 32 очка. В первом контрольном матче на летних сборах «Оболонь» проиграла черкасскому ЛНЗ со счетом 1:2.

«Кудровка» прошлый сезон завершила на четвертом месте чемпионской группы Первой лиги. Команда в стыковых матчах за место в УПЛ выбила «Ворсклу» и заработала повышение в классе.

Команда уже провела два контрольных поединка. В первом «Кудровка» проиграла СК «Полтава» 1:2, а во втором выиграла у «Шахтера» U-19 со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что семь футболистов U-19 получили шанс проявить себя в «Оболони».