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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 10:31 |
702
0

Семь футболистов U-19 получили шанс проявить себя в киевском клубе

Наставник «Оболони» Антоненко прокомментировал поражение от ЛНЗ в товарищеском матче

07 июля 2025, 10:31 |
702
0
Семь футболистов U-19 получили шанс проявить себя в киевском клубе
ФК Оболонь Киев. Александр Антоненко

5 июля состоялся товарищеский матч, в котором сошлись представители Украинской Премьер-лиги. Черкасский ЛНЗ одолел с минимальным счетом 2:1 киевскую «Оболонь».

После завершения поединка главный тренер «пивоваров» Александр Антоненко прокомментировал действия своего коллектива:

– Александр Сергеевич, как оцените игру в первом спарринге на этом сборе?

– Если брать общую оценку, можно ее сделать только тогда, когда мы пересмотрим матч. Но если брать отношение к игре, то наши футболисты проделали то, что мы с тренерским штабом задумали. Было очень много борьбы, было очень много перестроек после потери мяча, и мы это делали. То, что мы просили, сделали игроки.

– Довольны ли физическим состоянием игроков, которое сейчас у них есть?

– О физическом состоянии рано говорить, потому что мы только входим в сбор, на котором будем работать на поле. А перед этим у нас была беговая и силовая работа.

– Есть ли в составе новички и если можно, назовите, сколько их сегодня было на поле?

– Новички есть. В цикле к этой встрече у нас готовились семь игроков U-19, также были исполнители на просмотре. Пока ничего не будем говорить о футболистах, кто себя зарекомендовал. Посмотрим общее состояние, сколько мы на датчиках выполнили работы, дальше будем делать выводы, – рассказал Антоненко.

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Николай Титюк Источник: ФК Оболонь
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