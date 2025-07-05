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Товарищеские матчи
Оболонь
05.07.2025 16:00 – FT 1 : 2
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 19:18 | Обновлено 05 июля 2025, 19:30
167
0

Первая победа Пономарева. ЛНЗ в контрольном матче обыграл Оболонь

Поединок прошел на тренировочной базе «Оболони»

05 июля 2025, 19:18 | Обновлено 05 июля 2025, 19:30
167
0
Первая победа Пономарева. ЛНЗ в контрольном матче обыграл Оболонь
ФК ЛНЗ

«Оболонь» и ЛНЗ летние учебно-тренировочные сборы проводят в Украине. Команды запланировали насыщенную программу спаррингов.

Матч с ЛНЗ стал для «Оболони» первым контрольным матчем в летнее межсезонье. И результатом команда своих болельщиков не порадовала.

«Оболонь» и ЛНЗ провели матч в формате четыре тайма по 30 минут каждый. И в начале второго тайма ЛНЗ открыл счет. Помог игрокам черкасской команды автогол.

Впрочем уже через две минуты «Оболонь» отыгралась. Автором первого гола команды на летних учебно-тренировочных сборах стал Денис Теслюк.
ЛНЗ снова вышел вперед на 48-й минуте. Первым голом за клуб отметился новичок ЛНЗ Даниил Кравчук.

Перед стартом учебно-тренировочных сборов ЛНЗ возглавил Виталий Пономарев. Победа над «Оболонью» стала для специалиста первой на посту главного тренера черкасского клуба.

Товарищеский матч. 5 июля. Буча

«Оболонь» Киев – ЛНЗ Черкассы – 1:2

Голы: Теслюк, 33 – автогол, 31, Кравчук, 48

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Денис Теслюк Даниил Кравчук
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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