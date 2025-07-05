Первая победа Пономарева. ЛНЗ в контрольном матче обыграл Оболонь

«Оболонь» и ЛНЗ летние учебно-тренировочные сборы проводят в Украине. Команды запланировали насыщенную программу спаррингов.

Матч с ЛНЗ стал для «Оболони» первым контрольным матчем в летнее межсезонье. И результатом команда своих болельщиков не порадовала.

«Оболонь» и ЛНЗ провели матч в формате четыре тайма по 30 минут каждый. И в начале второго тайма ЛНЗ открыл счет. Помог игрокам черкасской команды автогол.

Впрочем уже через две минуты «Оболонь» отыгралась. Автором первого гола команды на летних учебно-тренировочных сборах стал Денис Теслюк.

ЛНЗ снова вышел вперед на 48-й минуте. Первым голом за клуб отметился новичок ЛНЗ Даниил Кравчук.

Перед стартом учебно-тренировочных сборов ЛНЗ возглавил Виталий Пономарев. Победа над «Оболонью» стала для специалиста первой на посту главного тренера черкасского клуба.

Товарищеский матч. 5 июля. Буча

«Оболонь» Киев – ЛНЗ Черкассы – 1:2

Голы: Теслюк, 33 – автогол, 31, Кравчук, 48