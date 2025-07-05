Оболонь проводит спарринг с ЛНЗ. Стартовые составы
Поединок пройдет на тренировочной базе «Оболони» и начнется в 16:00
«Оболонь» и ЛНЗ летние учебно-тренировочные сборы проводят в Украине. У команд запланирована обширная программа спаррингов.
Матч с ЛНЗ станет для «Оболони» первым контрольным матчем в летнее межсезонье. Команда работает под руководством нового главного тренера. Также команду покинули несколько футболистов.
В прошлом чемпионате «Оболонь» заняла 11 место. В 30 матчах команда набрала 32 очка.
ЛНЗ в прошлом сезоне финишировал на одну строчку ниже «Оболони». Команда набрала 31 очко.
Как и у «Оболони», у ЛНЗ сменился главный тренер. Теперь команда работает под руководством Виталия Пономарева.
ЛНЗ уже провел один спарринг. Команда сыграли вничью 0:0 с «Викторией» Сумы.
Состав ЛНЗ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина уступила Элизе Мертенс в двух сетах, сумев только один раз взять подачу бельгийки
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок