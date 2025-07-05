Оболонь проводит спарринг с ЛНЗ. Стартовые составы

«Оболонь» и ЛНЗ летние учебно-тренировочные сборы проводят в Украине. У команд запланирована обширная программа спаррингов.

Матч с ЛНЗ станет для «Оболони» первым контрольным матчем в летнее межсезонье. Команда работает под руководством нового главного тренера. Также команду покинули несколько футболистов.

В прошлом чемпионате «Оболонь» заняла 11 место. В 30 матчах команда набрала 32 очка.

ЛНЗ в прошлом сезоне финишировал на одну строчку ниже «Оболони». Команда набрала 31 очко.

Как и у «Оболони», у ЛНЗ сменился главный тренер. Теперь команда работает под руководством Виталия Пономарева.

ЛНЗ уже провел один спарринг. Команда сыграли вничью 0:0 с «Викторией» Сумы.

Состав ЛНЗ