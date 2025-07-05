Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь проводит спарринг с ЛНЗ. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Оболонь
05.07.2025 16:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 15:31 |
317
0

Оболонь проводит спарринг с ЛНЗ. Стартовые составы

Поединок пройдет на тренировочной базе «Оболони» и начнется в 16:00

05 июля 2025, 15:31 |
317
0
Оболонь проводит спарринг с ЛНЗ. Стартовые составы
ФК Оболонь

«Оболонь» и ЛНЗ летние учебно-тренировочные сборы проводят в Украине. У команд запланирована обширная программа спаррингов.

Матч с ЛНЗ станет для «Оболони» первым контрольным матчем в летнее межсезонье. Команда работает под руководством нового главного тренера. Также команду покинули несколько футболистов.

В прошлом чемпионате «Оболонь» заняла 11 место. В 30 матчах команда набрала 32 очка.

ЛНЗ в прошлом сезоне финишировал на одну строчку ниже «Оболони». Команда набрала 31 очко.

Как и у «Оболони», у ЛНЗ сменился главный тренер. Теперь команда работает под руководством Виталия Пономарева.

ЛНЗ уже провел один спарринг. Команда сыграли вничью 0:0 с «Викторией» Сумы.

Состав ЛНЗ

По теме:
Буковина начала программу спаррингов победой над клубом Скала 1911
Рух в контрольном матче проиграл тернопольской Ниве
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский тренер возглавил клуб Первой лиги Украины
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига стартовые составы контрольные матчи УПЛ Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
Теннис | 04 июля 2025, 21:33 50
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон

Элина уступила Элизе Мертенс в двух сетах, сумев только один раз взять подачу бельгийки

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 05 июля 2025, 05:23 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

Баранов рассказал, насколько сильно измениться состав Кудровки в УПЛ
Футбол | 05.07.2025, 15:53
Баранов рассказал, насколько сильно измениться состав Кудровки в УПЛ
Баранов рассказал, насколько сильно измениться состав Кудровки в УПЛ
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
Теннис | 04.07.2025, 17:35
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
Срна связал провал Пушича в Шахтере с войной в Украине
Футбол | 05.07.2025, 08:51
Срна связал провал Пушича в Шахтере с войной в Украине
Срна связал провал Пушича в Шахтере с войной в Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
04.07.2025, 01:08 1
Бокс
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
04.07.2025, 12:05 6
Футбол
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
04.07.2025, 09:04 9
Футбол
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
05.07.2025, 08:57 4
Футбол
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
03.07.2025, 20:05 75
Теннис
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
05.07.2025, 09:24
Бокс
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
03.07.2025, 19:24 2
Бокс
Суркис отдаст немалые деньги за известного легионера. Он хочет в Динамо
Суркис отдаст немалые деньги за известного легионера. Он хочет в Динамо
03.07.2025, 20:37 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем