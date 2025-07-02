Украина. Премьер лига02 июля 2025, 18:21 | Обновлено 02 июля 2025, 18:22
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило в аренду перспективного хавбека
Царенко продолжит выступать в чемпионате Польши
02 июля 2025, 18:21 | Обновлено 02 июля 2025, 18:22
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Динамо на официальном сайте подтвердило, что полузащитник Антон Царенко возвращается в Польшу и на правах аренды в сезоне 2025/26 будет выступать за польскую Лехию (Гданьск).
Контракт 21-летнего центрального полузащитника с киевлянами истекает летом 2026 года.
Антон выступал на правах аренды за команду из Гданьска с августа 2024-го.
За прошлый сезон Царенко провел за Лехию 30 матчей в чемпионате и Кубке Польши (1447 минут игрового времени), в которых забил два гола, отдал два ассиста, а также получил три предупреждения.
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