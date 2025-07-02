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Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 18:21 | Обновлено 02 июля 2025, 18:22
209
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило в аренду перспективного хавбека

Царенко продолжит выступать в чемпионате Польши

02 июля 2025, 18:21 | Обновлено 02 июля 2025, 18:22
209
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило в аренду перспективного хавбека
ФК Динамо. Антон Царенко

Динамо на официальном сайте подтвердило, что полузащитник Антон Царенко возвращается в Польшу и на правах аренды в сезоне 2025/26 будет выступать за польскую Лехию (Гданьск).

Контракт 21-летнего центрального полузащитника с киевлянами истекает летом 2026 года.

Антон выступал на правах аренды за команду из Гданьска с августа 2024-го.

За прошлый сезон Царенко провел за Лехию 30 матчей в чемпионате и Кубке Польши (1447 минут игрового времени), в которых забил два гола, отдал два ассиста, а также получил три предупреждения.

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Антон Царенко Динамо Киев Лехия Гданьск трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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