ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило в аренду перспективного хавбека

Динамо на официальном сайте подтвердило, что полузащитник Антон Царенко возвращается в Польшу и на правах аренды в сезоне 2025/26 будет выступать за польскую Лехию (Гданьск).

Контракт 21-летнего центрального полузащитника с киевлянами истекает летом 2026 года.

Антон выступал на правах аренды за команду из Гданьска с августа 2024-го.

За прошлый сезон Царенко провел за Лехию 30 матчей в чемпионате и Кубке Польши (1447 минут игрового времени), в которых забил два гола, отдал два ассиста, а также получил три предупреждения.