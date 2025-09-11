ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отпустило своего форварда в Работнички
Димитар Трайков продолжит карьеру в Северной Македонии
«Полесье» продолжает избавляться от футболистов, на которых не рассчитывает тренерский штаб во главе с Русланом Ротанем.
Сегодня о переходе 21-летнего форварда житомирского клуба Димитара Трайкова официально сообщил северомакедонский клуб «Работнички» из Скопье.
В «Работнички» Трайков перебрался на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. О наличии у балканцев опции выкупа не сообщается.
«Полесье» подписало Трайкова летом минувшего года за 300 тысяч евро. Однако за первую команду житомирян Димитар не сыграл ни единого матча, а вторую часть минувшего сезона отыграл в аренде в Хорватии за «Дугополе», где выступал весьма успешно – 7 забитых мячей в 13 поединках.
Скільки грошей витрачено на 'безпілотних' гравців?
Ви підведіть підсумку трансферів 'Українських' клубів й побачете скільки допомоги могли зробити Людям на 🔥0!
Ви поганці!
Негодяї!
#СлаваДостойним🌞🧢