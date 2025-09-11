Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отпустило своего форварда в Работнички
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 21:32
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отпустило своего форварда в Работнички

Димитар Трайков продолжит карьеру в Северной Македонии

instagram.com/fcrabotnicki

«Полесье» продолжает избавляться от футболистов, на которых не рассчитывает тренерский штаб во главе с Русланом Ротанем.

Сегодня о переходе 21-летнего форварда житомирского клуба Димитара Трайкова официально сообщил северомакедонский клуб «Работнички» из Скопье.

В «Работнички» Трайков перебрался на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. О наличии у балканцев опции выкупа не сообщается.

«Полесье» подписало Трайкова летом минувшего года за 300 тысяч евро. Однако за первую команду житомирян Димитар не сыграл ни единого матча, а вторую часть минувшего сезона отыграл в аренде в Хорватии за «Дугополе», где выступал весьма успешно – 7 забитых мячей в 13 поединках.

Алексей Сливченко
saltim
Все просто. Ротань не говорит на английском и не может донести свои требования до иностранцев.Переводчики для него видимо не выход. Поэтому собирают украинский второй сорт и будут лепить прошлогоднюю Александрию.
Ответить
0
Serebro1233
Навіщо ви їх купуєте?
Скільки грошей витрачено на 'безпілотних' гравців?
Ви підведіть підсумку трансферів 'Українських' клубів й побачете скільки допомоги могли зробити Людям на 🔥0!
Ви поганці! 
Негодяї!
#СлаваДостойним🌞🧢
Ответить
0
