ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отпустило своего форварда в Работнички

«Полесье» продолжает избавляться от футболистов, на которых не рассчитывает тренерский штаб во главе с Русланом Ротанем.

Сегодня о переходе 21-летнего форварда житомирского клуба Димитара Трайкова официально сообщил северомакедонский клуб «Работнички» из Скопье.

В «Работнички» Трайков перебрался на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. О наличии у балканцев опции выкупа не сообщается.

«Полесье» подписало Трайкова летом минувшего года за 300 тысяч евро. Однако за первую команду житомирян Димитар не сыграл ни единого матча, а вторую часть минувшего сезона отыграл в аренде в Хорватии за «Дугополе», где выступал весьма успешно – 7 забитых мячей в 13 поединках.