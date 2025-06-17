Участник еврокубков от УПЛ может попрощаться сразу с 5 игроками

В житомирском «Полесье» планируют избавить от некоторых нападающих, сообщает таТоТаке.

По информации источника, причиной тому стало подписание Александра Филиппова.

Украинский клуб не планирует выкупать или продлевать аренды ни Пайшао, ни Адама Бристрича.

Подготовку к сезону во второй команде начнет Венделл, который прошлый сезон провел в «Вересе». Клуб будет искать для него еще 1 аренду.

Неизвестна судьба Димитра Трайкова, аренда которого из «Дугополья» истекает. При этом сборы он проведет в житомирском коллективе.. Под вопросом будущее Факундо Батисты, у которого есть несколько предложений.

Таким образом, на сборы с «Полесьем» поедут следующие нападающие: Александр Филлипов, Факундо Батиста, Димтар Трайков. Николай Гайдучик и Лифер Эрнандес.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» неожиданно изменило трансферную политику.