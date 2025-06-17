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Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 12:22 | Обновлено 17 июня 2025, 12:32
1385
0

Кого подпишет клуб? Полесье неожиданно изменило трансферную политику

Житомирский коллектив отказался подписывать новых футболистов

17 июня 2025, 12:22 | Обновлено 17 июня 2025, 12:32
1385
0
Кого подпишет клуб? Полесье неожиданно изменило трансферную политику
УПЛ. ФК Полесье Житомир

Житомирское «Полесье» приняло решение изменить свою трансферную политику накануне старта нового сезона 2025/26.

Известный украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что «волки» планировали усилить свой состав и рассматривали несколько игроков «Александрии».

Однако, житомирский клуб принял важное решение – временно приостановить работу на трансферном ринке. После завершения кампании 2024/25 новым главным тренером стал Руслан Ротань, который завоевал серебряные награды во главе «Александрии».

Боссы «Полесья» не видят смысла подписывать новых игроков, так как считают, что в клубе и так слишком много футболистов, которые имеют контракты с командой. Особое внимание планируют уделить огромному количеству полузащитников.

Руководство «волков» хочет, чтобы Ротань познакомился с теми подопечными, которые уже есть в распоряжении клуба, а потом определился с теми, кто не входит в его планы.

Одним из самых громких и немногочисленных трансферов житомирского коллектива будет переход форварда «Александрии» Филиппова.

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Полесье Житомир Геннадий Буткевич Руслан Ротань Виктор Вацко Александр Филиппов трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк
Николай Титюк Источник
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