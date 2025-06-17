Кого подпишет клуб? Полесье неожиданно изменило трансферную политику

Житомирское «Полесье» приняло решение изменить свою трансферную политику накануне старта нового сезона 2025/26.

Известный украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что «волки» планировали усилить свой состав и рассматривали несколько игроков «Александрии».

Однако, житомирский клуб принял важное решение – временно приостановить работу на трансферном ринке. После завершения кампании 2024/25 новым главным тренером стал Руслан Ротань, который завоевал серебряные награды во главе «Александрии».

Боссы «Полесья» не видят смысла подписывать новых игроков, так как считают, что в клубе и так слишком много футболистов, которые имеют контракты с командой. Особое внимание планируют уделить огромному количеству полузащитников.

Руководство «волков» хочет, чтобы Ротань познакомился с теми подопечными, которые уже есть в распоряжении клуба, а потом определился с теми, кто не входит в его планы.

Одним из самых громких и немногочисленных трансферов житомирского коллектива будет переход форварда «Александрии» Филиппова.