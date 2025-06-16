Пошел за тренером. Полесье перехватило у клуба УПЛ топ-бомбардира сезона

По информации журналиста Виктора Вацко, Полесье в последний момент перехватило у ЛНЗ форварда Александрии Александра Филиппова.

Сообщается, что игрок сперва согласился перейти в черкасскую команду, но затем решил пойти за экс-наставником Александрии Русланом Ротанем в Полесье.

О трансфере должны сообщить в ближайшее время, игрок получит контракт на два года.

В прошлом сезоне команда неожиданно стала второй в УПЛ, а Филлиппов забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.