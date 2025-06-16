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  4. Пошел за тренером. Полесье перехватило у клуба УПЛ топ-бомбардира сезона
Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 18:22 | Обновлено 16 июня 2025, 18:39
2246
3

Пошел за тренером. Полесье перехватило у клуба УПЛ топ-бомбардира сезона

Филиппов окажется в Полесье

16 июня 2025, 18:22 | Обновлено 16 июня 2025, 18:39
2246
3
Пошел за тренером. Полесье перехватило у клуба УПЛ топ-бомбардира сезона
ФК Александрия. Александр Филиппов

По информации журналиста Виктора Вацко, Полесье в последний момент перехватило у ЛНЗ форварда Александрии Александра Филиппова.

Сообщается, что игрок сперва согласился перейти в черкасскую команду, но затем решил пойти за экс-наставником Александрии Русланом Ротанем в Полесье.

О трансфере должны сообщить в ближайшее время, игрок получит контракт на два года.

В прошлом сезоне команда неожиданно стала второй в УПЛ, а Филлиппов забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Полесье Житомир Александрия Александр Филиппов Виктор Вацко трансферы трансферы УПЛ Руслан Ротань
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Wlad West
У Житомира мешок денег?
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ZANREGENT
Я так и думал
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