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Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 10:43 |
1027
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отдало своего форварда в клуб из Хорватии

Димитар Трайков ближайшие несколько месяцев будет выступать за «Дугополе»

05 февраля 2025, 10:43 |
1027
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отдало своего форварда в клуб из Хорватии
polissyafc.com. Димитар Трайков

Житомирское «Полесье» отправило 20-летнего форварда второй команды клуба Димитара Трайкова набираться опыта в аренду.

Северомакедонский легионер был арендован хорватскому клубу «Дугополе», выступающему во втором дивизионе тамошнего футбола.

По информации Transfermarkt, аренда рассчитана до 30 июня и не предусматривает опции выкупа.

«Дугополе» уже подтвердил прибытие Трайкова. В частности, накануне хорваты в товарищеском матче обыграли боснийский «Широки Бриег» (3:2), а один из мячей в ворота соперников забил как раз новичок из дубля «Полесья».

Димитар Трайков перешел в «Полесье» летом минувшего года за 300 тысяч евро, но с тех пор выступал исключительно за «Полесье-2» во Второй лиге.

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Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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