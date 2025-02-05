ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отдало своего форварда в клуб из Хорватии

Житомирское «Полесье» отправило 20-летнего форварда второй команды клуба Димитара Трайкова набираться опыта в аренду.

Северомакедонский легионер был арендован хорватскому клубу «Дугополе», выступающему во втором дивизионе тамошнего футбола.

По информации Transfermarkt, аренда рассчитана до 30 июня и не предусматривает опции выкупа.

«Дугополе» уже подтвердил прибытие Трайкова. В частности, накануне хорваты в товарищеском матче обыграли боснийский «Широки Бриег» (3:2), а один из мячей в ворота соперников забил как раз новичок из дубля «Полесья».

Димитар Трайков перешел в «Полесье» летом минувшего года за 300 тысяч евро, но с тех пор выступал исключительно за «Полесье-2» во Второй лиге.