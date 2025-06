ОФИЦИАЛЬНО. Украинский голкипер подписал контракт с клубом из Шотландии

25-летний украинский голкипер Евгений Кучеренко официально стал игроком шотландского клуба Данди Юнайтед.

Об этом «мандариновые» сообщили в своих социальных сетях. Контракт рассчитан на два года. Также есть опция продления соглашения еще на год.

Кучеренко покинул черкасский ЛНЗ, за который выступал с 2024 года. В сезоне 2024/25 Евгений провел 29 матчей во всех турнира и пропустил 37 голов, в восьми поединках отыграв на ноль.

По итогам прошлой кампании Данди Юнайтед стал четвертым в чемпионате Шотландии и получил путевку в Лигу конференций (2-й раунд квалификации).

A commanding presence between the sticks 🇺🇦🧤



✍️ Welcome to #DUFC, Yevhenii Kucherenko pic.twitter.com/dSKsybkOBd