ОФИЦИАЛЬНО. Украинский голкипер подписал контракт с клубом из Шотландии
Евгений Кучеренко стал игроком шотлнадского Данди Юнайтед
25-летний украинский голкипер Евгений Кучеренко официально стал игроком шотландского клуба Данди Юнайтед.
Об этом «мандариновые» сообщили в своих социальных сетях. Контракт рассчитан на два года. Также есть опция продления соглашения еще на год.
Кучеренко покинул черкасский ЛНЗ, за который выступал с 2024 года. В сезоне 2024/25 Евгений провел 29 матчей во всех турнира и пропустил 37 голов, в восьми поединках отыграв на ноль.
По итогам прошлой кампании Данди Юнайтед стал четвертым в чемпионате Шотландии и получил путевку в Лигу конференций (2-й раунд квалификации).
A commanding presence between the sticks 🇺🇦🧤— Dundee United FC (@dundeeunitedfc) June 25, 2025
✍️ Welcome to #DUFC, Yevhenii Kucherenko pic.twitter.com/dSKsybkOBd
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