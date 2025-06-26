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Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 02:06 | Обновлено 26 июня 2025, 02:23
375
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский голкипер подписал контракт с клубом из Шотландии

Евгений Кучеренко стал игроком шотлнадского Данди Юнайтед

26 июня 2025, 02:06 | Обновлено 26 июня 2025, 02:23
375
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский голкипер подписал контракт с клубом из Шотландии
ЛНЗ Черкассы. Евгений Кучеренко

25-летний украинский голкипер Евгений Кучеренко официально стал игроком шотландского клуба Данди Юнайтед.

Об этом «мандариновые» сообщили в своих социальных сетях. Контракт рассчитан на два года. Также есть опция продления соглашения еще на год.

Кучеренко покинул черкасский ЛНЗ, за который выступал с 2024 года. В сезоне 2024/25 Евгений провел 29 матчей во всех турнира и пропустил 37 голов, в восьми поединках отыграв на ноль.

По итогам прошлой кампании Данди Юнайтед стал четвертым в чемпионате Шотландии и получил путевку в Лигу конференций (2-й раунд квалификации).

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Данди Юнайтед Евгений Кучеренко чемпионат Шотландии по футболу трансферы трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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