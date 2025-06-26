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  4. Наставник Данди Юнайтед пояснил, почему клуб подписал украинского голкипера
Шотландия
26 июня 2025, 02:23 |
115
0

Наставник Данди Юнайтед пояснил, почему клуб подписал украинского голкипера

Джим Гудвин высказался о подписании Евгения Кучеренко

26 июня 2025, 02:23 |
115
0
Наставник Данди Юнайтед пояснил, почему клуб подписал украинского голкипера
ФК Данди Юнайтед. Евгений Кучеренко

43-летний ирландский главный тренер шотландского Данди Юнайтед Джим Гудвин высказался о подписании украинского голкипера Евгения Кучеренко:

«Мы рады приветствовать в команде вратаря такого уровня, как Евгений. Он уверенно контролирует свою зону, обладает сильными техническими навыками и демонстрирует непоколебимое самообладание под давлением.

Помимо его сильных выступлений в воротах, мы были в равной степени впечатлены его характером и отношением. Несмотря на свою молодость, Евгений успешно испытал себя в многочисленных европейских лигах, что подчеркивает его желание развиваться и как игрок, и как личность.

Мы считаем, что он немедленно придаст глубину и качество нашему вратарскому звену, а также станет долгосрочным активом для клуба».

25 июня Данди объявил о заключении соглашения с Кучеренко на два года. 25-летний Евгений покинул черкасский ЛНЗ.

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Данди Юнайтед Евгений Кучеренко ЛНЗ Черкассы чемпионат Шотландии по футболу
Даниил Агарков Источник
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