Наставник Данди Юнайтед пояснил, почему клуб подписал украинского голкипера
Джим Гудвин высказался о подписании Евгения Кучеренко
43-летний ирландский главный тренер шотландского Данди Юнайтед Джим Гудвин высказался о подписании украинского голкипера Евгения Кучеренко:
«Мы рады приветствовать в команде вратаря такого уровня, как Евгений. Он уверенно контролирует свою зону, обладает сильными техническими навыками и демонстрирует непоколебимое самообладание под давлением.
Помимо его сильных выступлений в воротах, мы были в равной степени впечатлены его характером и отношением. Несмотря на свою молодость, Евгений успешно испытал себя в многочисленных европейских лигах, что подчеркивает его желание развиваться и как игрок, и как личность.
Мы считаем, что он немедленно придаст глубину и качество нашему вратарскому звену, а также станет долгосрочным активом для клуба».
25 июня Данди объявил о заключении соглашения с Кучеренко на два года. 25-летний Евгений покинул черкасский ЛНЗ.
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