ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты выкупили контракт Жана Педросо у бразильского клуба
Защитник в сезоне 2024/25 выступал за львовский клуб на правах аренды из Коритибы
21-летний бразильский центральный защитник Жан Педросо стал полноценным игроком львовских Карпат.
Об этом официально сообщила пресс-служба украинской команды. В сезоне 2024/25 Жан Педросо выступал за Карпаты на правах аренды из бразильского клуба Коритиба.
Карпаты выкупили контракт Педросо у Коритибы. Сумма трансфера не разглашается, но ранее была информация о 1.5 миллионов евро.
В прошлой кампании Педросо провел 20 матчей за львовский коллектив и сумел забить один гол. Карпаты в сезоне 2024/25 заняли итоговое шестое место в таблице УПЛ, набрав 46 очков.
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