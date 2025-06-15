ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты выкупили контракт Жана Педросо у бразильского клуба

21-летний бразильский центральный защитник Жан Педросо стал полноценным игроком львовских Карпат.

Об этом официально сообщила пресс-служба украинской команды. В сезоне 2024/25 Жан Педросо выступал за Карпаты на правах аренды из бразильского клуба Коритиба.

Карпаты выкупили контракт Педросо у Коритибы. Сумма трансфера не разглашается, но ранее была информация о 1.5 миллионов евро.

В прошлой кампании Педросо провел 20 матчей за львовский коллектив и сумел забить один гол. Карпаты в сезоне 2024/25 заняли итоговое шестое место в таблице УПЛ, набрав 46 очков.