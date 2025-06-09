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Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 10:05 | Обновлено 09 июня 2025, 10:14
454
0

Клуб УПЛ выкупит двух бразильцев на более чем 2 миллиона долларов

Бруниньо и Жан Педросо могут стать полноценными игроками львовского клуба

09 июня 2025, 10:05 | Обновлено 09 июня 2025, 10:14
454
0
Клуб УПЛ выкупит двух бразильцев на более чем 2 миллиона долларов
ФК Карпаты. Бруниньо

Львовские «Карпаты» работают над полноценным трансферами двух бразильцев, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, украинский клуб близок к тому, что бы выкупить двух латиноамериканцев, выступавших за команду н правах аренды в прошлом сезоне.

За Бруниньо придется отдать около 700 тысяч долларов, а за Жана Педросо – 1,5 миллиона.

Также летом к команде должен присоединиться Ярослав Карабин. Под вопросом и вратарская позиция: Яковом Кинарейкиным интересуется европейский клуб.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ может подписать вингера сборной Украины.

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Бруниньо Жан Педросо Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Ярослав Карабин Яков Кинарейкин ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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