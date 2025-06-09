Клуб УПЛ выкупит двух бразильцев на более чем 2 миллиона долларов
Бруниньо и Жан Педросо могут стать полноценными игроками львовского клуба
Львовские «Карпаты» работают над полноценным трансферами двух бразильцев, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, украинский клуб близок к тому, что бы выкупить двух латиноамериканцев, выступавших за команду н правах аренды в прошлом сезоне.
За Бруниньо придется отдать около 700 тысяч долларов, а за Жана Педросо – 1,5 миллиона.
Также летом к команде должен присоединиться Ярослав Карабин. Под вопросом и вратарская позиция: Яковом Кинарейкиным интересуется европейский клуб.
Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ может подписать вингера сборной Украины.
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