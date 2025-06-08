ЛНЗ может подписать вингера сборной Украины. Это желание нового тренера

Черкасский ЛНЗ может усилить свой состав вингером молодежной сборной Украины (U-21), который на клубном уровне выступает за львовские Карпаты.

Как стало известно Sport.ua, новый главный тренер «фиолетовых» Виталий Пономарев был бы не прочь снова поработать с Ильей Квасницей, с которым пересекался во львовском «Рухе».

В нынешнем сезоне Илья провел 24 матча на клубном уровне, забив 4 гола и отдав 4 результативных передачи. В первой части сезона Квасница выступал за «Рух», где провел 17 матчей. По данным веб-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 3 миллиона евро.

Сейчас Илья готовится к молодежному Евро-2025. На групповом этапе Евро-2025 команда сыграет против Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).