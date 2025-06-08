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  4. ЛНЗ может подписать вингера сборной Украины. Это желание нового тренера
Украина. Премьер лига
08 июня 2025, 09:24 | Обновлено 08 июня 2025, 09:28
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0

ЛНЗ может подписать вингера сборной Украины. Это желание нового тренера

Илья Квасница может перебраться в Черкассы

08 июня 2025, 09:24 | Обновлено 08 июня 2025, 09:28
711
0
ЛНЗ может подписать вингера сборной Украины. Это желание нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Квасница

Черкасский ЛНЗ может усилить свой состав вингером молодежной сборной Украины (U-21), который на клубном уровне выступает за львовские Карпаты.

Как стало известно Sport.ua, новый главный тренер «фиолетовых» Виталий Пономарев был бы не прочь снова поработать с Ильей Квасницей, с которым пересекался во львовском «Рухе».

В нынешнем сезоне Илья провел 24 матча на клубном уровне, забив 4 гола и отдав 4 результативных передачи. В первой части сезона Квасница выступал за «Рух», где провел 17 матчей. По данным веб-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 3 миллиона евро.

Сейчас Илья готовится к молодежному Евро-2025. На групповом этапе Евро-2025 команда сыграет против Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

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Илья Квасница Рух Львов Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Виталий Пономарев
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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