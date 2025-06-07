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  4. Под нового тренера. Клуб УПЛ нацелился на трех игроков Руха
Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 21:12 |
866
0

Под нового тренера. Клуб УПЛ нацелился на трех игроков Руха

Виталий Пономарев начал селекционную работу

07 июня 2025, 21:12 |
866
0
Под нового тренера. Клуб УПЛ нацелился на трех игроков Руха
ФК Рух. Дмитрий Ледвий

Новый главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев подписал контракт с клубом на два года.

По имеющейся информации, в первый сезон усилия тренерского штаба будут направлены на создание конкурентоспособной команды, которой было бы по силам побороться за высокие места в УПЛ.

Конечно, для этого без усиления не обойтись. Понятно желание Пономарева пригласить футболистов, возможности которых хорошо знает. В настоящее время ведутся переговоры с тремя игроками «Руха», которые в прошлом сезоне играли под руководством Пономарева.

Как стало известно Sport.ua, речь идет о вратаре Дмитрии Ледвие (25 матчей в чемпионате УПЛ), защитнике Романе Дидыке (28 поединков, два забитых мяча) и полузащитнике Артуре Рябове (16 матчей в составе «Карпат» и «Руха» и один гол).

Список потенциальных новичков значительно больше, а решения по новичкам будут принимать коллегиально президент ФК Виктор Кравченко, генеральный директор Василий Каюк и Виталий Пономарев.

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ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев трансферы трансферы УПЛ Рух Львов Дмитрий Ледвий Артур Рябов Роман Дидык инсайд
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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