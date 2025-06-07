Под нового тренера. Клуб УПЛ нацелился на трех игроков Руха

Новый главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев подписал контракт с клубом на два года.

По имеющейся информации, в первый сезон усилия тренерского штаба будут направлены на создание конкурентоспособной команды, которой было бы по силам побороться за высокие места в УПЛ.

Конечно, для этого без усиления не обойтись. Понятно желание Пономарева пригласить футболистов, возможности которых хорошо знает. В настоящее время ведутся переговоры с тремя игроками «Руха», которые в прошлом сезоне играли под руководством Пономарева.

Как стало известно Sport.ua, речь идет о вратаре Дмитрии Ледвие (25 матчей в чемпионате УПЛ), защитнике Романе Дидыке (28 поединков, два забитых мяча) и полузащитнике Артуре Рябове (16 матчей в составе «Карпат» и «Руха» и один гол).

Список потенциальных новичков значительно больше, а решения по новичкам будут принимать коллегиально президент ФК Виктор Кравченко, генеральный директор Василий Каюк и Виталий Пономарев.