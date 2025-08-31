ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб

22-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков покинул донецкий клуб.

Португальский гранд «Бенфика» официально объявил о трансфере хавбека сборной Украины по футболу.

Судаков попрощался с «Шахтером», в структуре которого находился с 2017 года.

В прошлом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Георгий перешел в клуб на правах аренды (стоимость €6 750,00) с обязательством обязательного выкупа за €20 250 000. Отмечалось, что в договоре могут быть прописаны дополнительные пять миллионов евро в качестве бонусов.

Судаков будет выступать за «Бенфику» под десятым номером.