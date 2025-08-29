Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера

22-летний хавбек донецкого Шахтера Георгий Судаков станет игроком лиссабонской Бенфики.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, Руи Педру Браз и Дарио Срна закрыли сделку на сумму €27 млн + €5 млн в виде бонусов. Также в контракте будет прописаны 20% для донецкой команды от последующей продажи.

Романо сообщает, что Судаков возьмет десятый номер в Бенфике, ворота которой защищает голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

В сезоне 2024/25 Судаков провел за Шахтер 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Ожидается, что уже 29 августа Георгий прилетит в Лиссабон для прохождения медицинского осмотра и подписания контракт.

28 числа Судаков вместе с Шахтером переиграл швейцарский Серветт (2:1) в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций и вышел в основной этап еврокубка.