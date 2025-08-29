Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 06:25 | Обновлено 29 августа 2025, 06:35
1451
3

Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера

Георгий возьмет десятый номер, Шахтер получит €27 млн + 5 млн в качестве бонусов

ФК Шахтер. Георгий Судаков

22-летний хавбек донецкого Шахтера Георгий Судаков станет игроком лиссабонской Бенфики.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, Руи Педру Браз и Дарио Срна закрыли сделку на сумму €27 млн + €5 млн в виде бонусов. Также в контракте будет прописаны 20% для донецкой команды от последующей продажи.

Романо сообщает, что Судаков возьмет десятый номер в Бенфике, ворота которой защищает голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

В сезоне 2024/25 Судаков провел за Шахтер 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Ожидается, что уже 29 августа Георгий прилетит в Лиссабон для прохождения медицинского осмотра и подписания контракт.

28 числа Судаков вместе с Шахтером переиграл швейцарский Серветт (2:1) в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций и вышел в основной этап еврокубка.

Георгий Судаков Бенфика трансферы трансферы УПЛ чемпионат Португалии по футболу Шахтер Донецк Фабрицио Романо Дарио Срна
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Battersea
Вчера Жора хорошо сыграл и отличными ударами запомнился.
Ответить
+1
Shturmgewehr
За такі гроші його б і Наполі взяло
Ответить
0
RUX
Турбіна хотів Інтер, не відпустили, Судакова хотів Наполі ', не відпустили, навіть наркоманчика Мудрика хотів Арсенал, але не відпустили. Так Шахтар дбає про майбутнє своїх гравців? Та ні, головне щоб на 500 тисяч більше дали. Раби.
Ответить
-1
