Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Георгий возьмет десятый номер, Шахтер получит €27 млн + 5 млн в качестве бонусов
22-летний хавбек донецкого Шахтера Георгий Судаков станет игроком лиссабонской Бенфики.
По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, Руи Педру Браз и Дарио Срна закрыли сделку на сумму €27 млн + €5 млн в виде бонусов. Также в контракте будет прописаны 20% для донецкой команды от последующей продажи.
Романо сообщает, что Судаков возьмет десятый номер в Бенфике, ворота которой защищает голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.
В сезоне 2024/25 Судаков провел за Шахтер 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.
Ожидается, что уже 29 августа Георгий прилетит в Лиссабон для прохождения медицинского осмотра и подписания контракт.
28 числа Судаков вместе с Шахтером переиграл швейцарский Серветт (2:1) в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций и вышел в основной этап еврокубка.
🚨💣 BREAKING: Georgiy Sudakov to Benfica, here we go! Deal agreed right now between clubs with Shakhtar. 🦅— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025
Rui Pedro Braz and Darijo Srna close the agreement at €27m plus €5m add-ons and sell-on clause over 20%.
Sudakov will be the new number 10 of Benfica! 🔴⚪️🔟 pic.twitter.com/moLJ9vLrAG
